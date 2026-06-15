Avanza el programa ‘Linda Oaxaca’: rehabilitan vialidades, fachadas y servicios de salud

El gobernador Salomón Jara detalla los programas que se implementarán en Oaxaca.

El Gobierno del Estado de Oaxaca informó en conferencia de prensa los avances que se registran a través del programa Sicarú Lula’, con el objetivo de transformar a la Zona Metropolitana de Oaxaca.

Mediante la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC), en la avenida Símbolos Patrios se ha realizado limpieza de camellones, cunetas y cinta asfáltica, colocación de señalética vial y la rehabilitación de reductores de vialidad.

También, del tramo que conecta a los monumentos de la Madre a Juárez, se realiza mantenimiento y cambio de luminarias. También, se pavimenta la avenida Monte Albán y se rehabilitará el mirador del Cerro del Fortín.

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Con intervenciones en fachadas y luminarias, el plan "Linda Oaxaca" busca transformar la imagen urbana. ı Foto: Gobierno Oaxaca

A través de la Coesfo, se arborizó 3.4 kilómetros con 470 buganvilias sobre la avenida Símbolos Patrios. Además, en la 7ma etapa Infonavit 1 de mayo se podaron 27 árboles, se derribaron cuatro ejemplares que ocasionaban daños a la infraestructura peatonal y se rehabilitaron seis jardineras con 20 árboles.

La Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti) inició la intervención de 300 fachadas en el Centro Histórico a través del programa Pinta de Fachada, así como 324 en los accesos a Símbolos Patrios y Carretera Internacional como parte del Embellecimiento de los accesos a la Zona Metropolitana.

En tanto, Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) a través de la Caravana Estatal de Salud Ve’e tata ha brindado 26 mil 470 servicios médicos acumulados entre consultas, toma de signos vitales, servicios casa por casa y a través de clínica móvil, mastografías y el programa Juchitán por la Paz.

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