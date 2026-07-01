Salomón Jara entrega más de mil 400 sillas de ruedas, lentes y auxiliares auditivos en Oaxaca

Una masiva jornada estatal de asistencia médica y social distribuyó aditamentos especializados en más de sesenta municipios de la entidad.

Miles de oaxaqueños en las regiones de Valles Centrales, Costa y Sierra Sur mejoran su calidad de vida gracias a la entrega de más de mil 400 apoyos funcionales y de movilidad. Sillas de ruedas, lentes y auxiliares auditivos son parte de los recursos que el gobierno estatal ha distribuido para fomentar la inclusión y el bienestar en 64 municipios.

La jornada, denominada “Ver, Escuchar y Avanzar por Oaxaca”, fue encabezada por el Gobernador Salomón Jara Cruz en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá . El mandatario destacó el enfoque humanista de su administración, que busca estar cerca de la gente y atender sus necesidades prioritarias.

“En la Primavera Oaxaqueña vemos las necesidades de nuestra gente con sensibilidad, escuchamos sus voces con respeto, y avanzamos junto al pueblo para que nadie se quede al margen del bienestar”, afirmó Jara Cruz, subrayando el compromiso de su gobierno con la construcción de un Oaxaca más justo.

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Entre los apoyos entregados, 547 recursos de movilidad incluyeron sillas de ruedas, sillas de baño, bastones, andaderas y muletas, facilitando el desplazamiento y la autonomía de muchas personas.

El mandatario estatal reafirmó el carácter humanista de su gestión al priorizar la entrega directa de recursos de movilidad a sectores vulnerables. ı Foto: Especial.

Además, 282 personas recibieron apoyos visuales, lo que representa la dotación de aproximadamente 423 lentes de armazón, mejorando significativamente su capacidad para leer, trabajar y realizar actividades cotidianas.

Entregan auxiliares a 269 personas

La salud auditiva también fue una prioridad, con la entrega de auxiliares a 269 personas, sumando cerca de 511 aparatos. Adicionalmente, se otorgaron cinco prótesis externas y dos sistemas de conducción ósea, fortaleciendo la comunicación y la inclusión social.

Estos resultados son producto de un trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal, bajo una visión que coloca a las personas en el centro de las políticas públicas, según María Fernanda García Rascón, directora general de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca.

Guillermo Roberto Schiaffino Pérez, director de Jurídico y Patrimonio Inmobiliario de la Beneficencia Pública federal, resaltó el compromiso nacional con Oaxaca. Informó que, si bien el año pasado se entregaron 2 mil 500 apoyos, la meta para 2026 es cuadruplicar esta cifra, alcanzando los 10 mil beneficios en la entidad.

Esta iniciativa se enmarca en el 30 aniversario del decreto de creación de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, una institución clave en el apoyo social. El objetivo es consolidar su papel transformador, como señaló Efrén Emanuel Jarquín González, Secretario de Salud de Oaxaca.

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JVR