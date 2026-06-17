Disminuye 33% en Oaxaca incidencia delictiva con Jara

Desde que Salomón Jara asumió la gubernatura de Oaxaca la incidencia delictiva en el estado disminuyó 33 por ciento y pasó del lugar 8 al 5 entre los estados más seguros del país, aseguró el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero.

“Oaxaca avanza en materia de seguridad, tenemos dos indicadores muy importantes, uno es el del Gobierno federal, a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que establece que en Oaxaca se ha reducido en un 33 por ciento la incidencia delictiva a partir de la llegada del gobernador Salomón Jara y pasamos del lugar ocho, que fue como recibimos esta administración, al lugar quinto en materia de comisión de delitos”, dijo el funcionario.

EL DATO: OAXACA ocupa el lugar ocho a nivel nacional en el IPM. El estado subió cinco posiciones y registró una de las mejoras anuales más significativas del país.

En entrevista con La Razón Romero agregó que, de acuerdo con el Índice de Paz del Instituto para la Economía y la Paz, que diagnostica y evalúa la seguridad, en los últimos siete años en todo el país, en Oaxaca se logró tener una mejora en los últimos tres años.

“Pasamos en el Índice de Paz nacional del lugar 15 al lugar octavo. Lo que configura que estamos trabajando de manera adecuada a través del programa Oaxaca Segura y que hemos ido logrando consolidar las acciones para garantizar la seguridad de las familias de Oaxaca”, señaló.

Ante los recientes ataques a funcionarios en Oaxaca, el secretario afirmó que “son de orden personal y no orden político”, además de que no habrá impunidad en ninguno de los casos.

3 Años de Gobierno lleva Salomón Jara en Oaxaca

“Bueno, como cualquier lugar del mundo o del propio país, Oaxaca no está exento de la comisión de delitos, en el caso particular de Amatitlán, lamentamos profundamente el cobarde asesinato del presidente municipal y reafirmamos la convicción de nuestro gobierno que esta situación no quedará impune, que habrá justicia para él y para su familia.

“Respecto a situaciones de otros exservidores públicos, como el caso del exedil de San Juan Quiahije, donde fue asesinado, señalar que muchos de estos temas tienen contextos de orden personal y no se configuran situaciones de orden político”, dijo.

Añadió que sobre este caso este martes en la comunidad de San Juan Quiahije la asamblea comunitaria detuvo a una persona la cual es señalada de ser hermano de quien cometió estos homicidios y ya fue puesto a disposición de la Fiscalía del estado.

“Pero con esto te quiero decir que muchos de estos contextos donde hay involucradas autoridades se dan en municipios de sistemas normativos internos (donde las autoridades duran un año, dos años o hasta tres años) y que por situaciones no del orden político ni de su gobierno pueden estar sufriendo situaciones de agresiones o amenazas directas o incluso crímenes como el que se configuró en Quiahije”, mencionó.

Romero añadió que en Oaxaca no se detecta que hayan crecido las agresiones contra autoridades municipales o exfuncionarios, , más bien consideró que son casos “donde la inseguridad puede impactar a cualquier persona”.

“Estamos investigando en este contexto la situación que se dio en el lugar y pronto se esclarecerá este crimen. Pero Oaxaca no configura una situación que estemos detectando que haya crecido la agresión hacia autoridades municipales o exautoridades. Al final de cuentas, como te señalaba, estamos en contextos donde muchas veces la inseguridad puede impactar en cualquier persona”, dijo.

En materia de seguridad, el funcionario estatal destacó que durante la administración del gobernador Salomón Jara las detenciones de generadores de violencia se han incrementado.

“Tenemos 21 mil 60 personas vinculadas por diversos delitos y faltas que incluyen a generadores de violencia, sobre todo del istmo de la costa y de los valles centrales”, señaló.

Además, se han decomisado más de mil 729 armas de fuego y 28 mil municiones así como más de 900 cargadores.

En cuanto al narcomenudeo, en coordinación con la Guardia Nacional, la Defensa, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General se han asegurado más de 45 mil dosis droga que “ya no están en las calles enfermando a los niños”.

También la lucha contra el huachicol “ha sido frontal”, pues se han decomisado más de 300 mil litros de combustible y gas LP que se han recuperado.

Asimismo, se han recuperado 2 mil 964 vehículos con reporte de robo y se han debilitado redes del crimen organizado con el decomiso de más de 19 millones de pesos.

RESULTADOS ı Foto: Secretaría de Gobierno

“Es decir, hay grandes resultados, hay avances, pero no vamos a bajar la guardia. La lucha por la paz social, por la seguridad es diaria, es cotidiana y trabajamos con nuestras policías para ello”, aseguró el funcionario estatal.

OAXACA no configura una situación que estemos detectando que haya crecido la agresión hacia autoridades municipales o exautoridades JESÚS ROMERO Secretario de Gobierno de Oaxaca



Sobre la seguridad en municipios con estados colindantes dijo que se han firmado tres convenios con Guerrero, Chiapas y Puebla para reforzar la seguridad y adelantó que en los próximos días las autoridades de Veracruz y Oaxaca se reunirán para reforzar la seguridad en las fronteras y garantizar con “ello que exista seguridad en estos territorios colindantes y que son tan importantes para la economía regional del país y la estabilidad regional”.