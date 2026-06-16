Chihuahua impulsa MiPyMes con créditos de hasta 5 millones de pesos.

Emprendedores y dueños de pequeñas y medianas empresas en Chihuahua tienen una nueva oportunidad para crecer. El gobierno estatal, en alianza con Nacional Financiera (Nafin), lanzó "Impulso Chihuahua 2026“, un programa que destina más de 900 millones de pesos para créditos accesibles.

Este esquema permite obtener financiamiento de hasta 5 millones de pesos, con condiciones muy atractivas: una tasa fija competitiva, sin comisiones por apertura y sin necesidad de garantía, además de plazos de pago de hasta 60 meses. Es una respuesta directa a la necesidad de capital para el desarrollo de negocios locales.

La gobernadora Maru Campos destacó la importancia de este apoyo, reconociendo el espíritu trabajador de la región. “Sabemos que si algo nos define en Chihuahua es que somos entrones y emprendedores. Nos gusta jalar, esforzarnos y crecer”, afirmó, subrayando la vocación productiva de los chihuahuenses.

El programa “Impulso Chihuahua 2026” está diseñado para beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) en todo el estado, facilitando su acceso a recursos que tradicionalmente son difíciles de conseguir en la banca comercial.

En Chihuahua sabemos que detrás de cada negocio hay esfuerzo, talento y muchas ganas de salir adelante.



Por eso lanzamos Impulso Chihuahua 2026, un programa de financiamiento para apoyar a las MiPyMEs que generan empleos, oportunidades y crecimiento en todo el estado.



Si… pic.twitter.com/qfZlWmVSTj — Maru Campos (@MaruCampos_G) June 16, 2026

Nafin garantiza la solidez y el alcance de la iniciativa

La colaboración con Nacional Financiera (Nafin) garantiza la solidez y el alcance de la iniciativa, asegurando que los beneficios lleguen a emprendedores de diversas regiones del estado, no solo a la capital. Este apoyo es crucial para la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido empresarial en la entidad.

Las MiPyMes son el motor de la economía local, y facilitar su acceso a capital es clave para su expansión y consolidación en el mercado. Este programa busca dinamizar la actividad económica y promover la inversión productiva en Chihuahua.

Para quienes deseen conocer los requisitos y comenzar su registro, la plataforma oficial es fideapech.com/Impulso. Este portal ofrece todos los detalles necesarios para acceder a estos recursos de manera sencilla y transparente.

Con esta iniciativa, el gobierno de Chihuahua busca no solo inyectar capital, sino también fomentar una cultura de crecimiento y resiliencia empresarial. La gobernadora Campos concluyó: "Con Impulso Chihuahua 2026 hagamos crecer tu negocio, generemos empleos y sigamos fortaleciendo la economía de las familias de todo el estado".

Este esfuerzo se enmarca en una estrategia más amplia para dinamizar la economía estatal, reconociendo el papel fundamental de las MiPyMes como generadoras de riqueza y bienestar social en el estado de Chihuahua.

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JVR