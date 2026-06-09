Oaxaca lanza campaña turística global por el Mundial de Fútbol 2026

Con la estrategia "Oaxaca, la Casa Cultural del Mundial", el estado proyectará su riqueza artesanal y gastronómica ante millones de viajeros.

El Gobierno de Oaxaca informó sobre las acciones de promoción turística bajo la estrategia “Oaxaca, la Casa Cultural del Mundial”, en el marco de la justa futbolística más grande del planeta.

En este sentido se instalarán esculturas de la marca turística mundialista en los aeropuertos de Oaxaca, Huatulco y Puerto Escondido; en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, en el Centro Histórico de la capital del estado y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los aeropuertos de Oaxaca, Huatulco y Puerto Escondido recibirán esculturas de la marca turística mundialista para dar la bienvenida al turismo. ı Foto: Gobierno Oaxaca

Asimismo, se habilitará un stand de promoción en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); y publicidad en aeronaves de las aerolíneas Volaris y Viva, con un alcance estimado de hasta 5.2 millones de personas pasajeras al mes. La oferta turística será difundida en pantallas digitales en el AICM y en los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey.

Del 12 al 30 de junio en Guadalajara se desarrollará Casa Oaxaca, para la promoción gastronómica, artesanal y turística.

Pueblos Mágicos oaxaqueños como Capulálpam de Méndez y Mazunte realizarán transmisiones oficiales de los partidos de la justa futbolística. ı Foto: Gobierno Oaxaca

En Estados Unidos, habrá presencia en Casa México Los Ángeles, del 11 de junio al 19 de julio; y en Ventana a México, en San Diego, California, del 13 de junio al 19 de julio.

A estas acciones se suman las transmisiones oficiales de diversos partidos en los Pueblos Mágicos de Capulálpam de Méndez y Mazunte, del 11 de junio al 19 de julio.

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