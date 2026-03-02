Salomón Jara presenta ‘México Imparable’, evento deportivo-cultural que proyectará a Oaxaca hacia México y al mundo

El Gobernador Salomón Jara Cruz anunció que Oaxaca será proyectada a nivel nacional e internacional con la carrera “México Imparable–Medio Maratón Raíces de Tierra”, donde el estado abrirá este circuito nacional de cuatro carreras que integran deporte, historia y cultura en un mismo recorrido.

En conferencia de prensa realizada en la Zona Arqueológica de Monte Albán, Salomón Jara Cruz estatal iformó que en esta actividad se otorgará una bolsa global de 74 mil pesos en estímulos económicos para las y los ganadores en las distintas categorías.

“México Imparable–Raíces de Tierra unirá el latido ancestral de Monte Albán con el esfuerzo de miles de corredoras y corredores que escribirán una nueva página en la historia deportiva de Oaxaca”, expresó Salomón Jara Cruz .

Las y los corredores partirán desde Monte Albán y recorrerán parte del sitio arqueológico bajo lineamientos estrictos de protección y conservación de la zona. Posteriormente continuará hacia la ciudad, hasta el parque Paseo Juárez El Llano; una ruta que conjuga el legado ancestral con el dinamismo contemporáneo.

En su oportunidad, Mirna de la Cruz Álvarez “Estrellita”, atleta mexicana y directora general de “México Imparable”, señaló que este evento no solo impulsa el talento deportivo, sino que abre caminos, oportunidades y proyecta al mundo la grandeza de una identidad; además, forma atletas y fortalece historias de vida, liderazgo y orgullo comunitario.

