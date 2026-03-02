Gobierno de México realizará ‘Raíces de Tierra’, tercera carrera del Serial México Imparable, el 22 de marzo en Oaxaca

Desde la zona arqueológica de Monte Albán, el Gobierno de México presentó la tercera parte del serial de medio maratón “México Imparable”, denominada “Raíces de Tierra”, que se realizará el próximo 22 de marzo y donde se espera la participación de 3 mil 500 corredoras y corredores.

La directora general de México Imparable y atleta mexicana, Mirna de la Cruz Álvarez “Estrellita”, aseguró que este evento es más que un serial de carreras, es un movimiento que fusiona deporte, identidad cultural y turismo consciente con un impacto profundo social, por lo que agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por creer en este proyecto y priorizar la atención a comunidades indígenas como parte prioritaria de su proyecto de gobierno.

“Quiero iniciar ofreciendo un agradecimiento a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por creer en México Imparable, recuerdo perfectamente cuando nos acercamos a ella Lorena Ramírez y una servidora a platicarles lo que es México Imparable, un proyecto que venimos luchando desde 2018 para iniciar y darle visibilidad a los pueblos originarios. Gracias a la Presidenta por creer, por apoyar, por impulsar México Imparable y sobre todo por priorizar la atención a comunidades indígenas dentro de las políticas públicas”, señaló.

En representación del Gobierno de México, el subdirector de Cultura Física y Deporte en la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Óscar Soto Carrillo, destacó que México Imparable representa una visión de país, donde se demuestra que el deporte puede convertirse en un puente entre historia, identidad y desarrollo económico; mientras que el titular de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Luis Iván Camacho Morales, resaltó que esta competencia también promueve el patrimonio cultural de nuestro país.

Las distancias disponibles en este medio maratón son 21 y 13 kilómetros—con salida desde Monte Albán—y 6 kilómetros con salida urbana que recorre el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien encabezó como anfitrión de la sede, informó que el monto global de estímulos económicos que se van a entregar en esta competencia asciende a 74 mil pesos y puntualizó que el primer lugar de la distancia de 21 kilómetros recibirá un premio de 20 mil pesos, para 13 kilómetros es de 10 mil pesos y para 6 kilómetros es de 3 mil pesos, y agregó que la carrera se realizará con lineamientos estrictos para proteger el patrimonio histórico y cultural de Monte Albán.

La corredora oaxaqueña y embajadora de México Imparable, Miriam Morales, destacó que este proyecto se suma a otras acciones impulsadas por la primera mujer Presidenta de México, como la construcción de 100 Centros de Alto Rendimiento que va a permitir cumplir con el sueño de muchas y muchos atletas mexicanos.

Como parte de las actividades previas a la competencia, el sábado 21 de marzo se realizará la Expo Raíces y la entrega de kits en el Recinto Ferial Parque Primavera, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

El objetivo del serial de cuatro carreras “México Imparable” es impulsar el turismo deportivo y exponer las bellezas naturales y culturales de los rincones más representativos del país, además del desarrollo económico de las diversas regiones con la participación de atletas locales, nacionales e internacionales.

La primera edición “Raíces de Agua” se realizó en septiembre del año pasado en el estado de Chiapas y reunió a cerca de 4 mil participantes; mientras que la segunda edición “Raíces de Fuego” se llevó a cabo en la Ciudad de México en diciembre del año pasado, en la que concentró a más de 10 mil competidores.

