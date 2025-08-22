Presenta Sheinbaum ‘México Imparable’, inspirado en las comunidades indígenas

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó durante la mañana de este viernes el programa “México Imparable”, con el cual se pretende incrementar el turismo deportivo en el país y reconocer a las comunidades indígenas.

Durante la conferencia matutina, Lorena Ramírez, corredora mexicana rarámuri y maratonista, se presentó como embajadora de “México Imparable”, el nuevo programa presentado por el Gobierno mexicano que impulsa la iniciativa de carreras en todo el país que y está vinculada con turismo deportivo.

Lorena Ramírez mencionó que “México Imparable”, es un serial de carreras que se realizan desde la Conade junto con la Secretaría de Turismo, y que buscan proyectar cultura, participación activa de los pueblos originarios, promover el impacto social y el turismo comunitario.

La primera carrera se pretende iniciar en Chiapas el 14 de septiembre en Palenque; la siguiente intentará representar la cultura maya con actividades de gastronomía, local, exhibiciones culturales y promover productos regionales.

El 7 de diciembre será la tercera carrera en CDMX, con temática urbanista contemporánea. La siguiente será el 22 de marzo con cultura zapoteca y mixteca.

Finalmente, en junio de 2026 (aún fecha por confirmar) se hará una carrera en Chihuahua con temática principal de cultura rarámuri.

Para ofrecer mayores detalles de este programa la secretaria de Turismo del país, Josefina Rodríguez Zamora, informó que esta estrategia la implementa la Presidenta Sheinbaum, ya que, en turismo deportivo, “también México está de moda.”

Rodríguez Zamora, dijo que se llega a los pueblos mágicos, a las comunidades, “nos permite no solo la cuestión social sino el bienestar, dar a conocer la grandeza que tiene nuestro país ya que uno de cada 10 turistas internacionales que visitan a nuestro país vienen a hacer una actividad deportiva, es decir el 10% en total de la llegada de turistas internacionales viene por hacer algún deporte en los diferentes estados más o menos son 64 mil millones de derrame económica”.

Durante la conferencia también estuvo presente Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien también informó que el serial de carreras que se realizan desde la dependencia junto con la Secretaría de Turismo, “buscan proyectar cultura, participación activa de los pueblos originarios, promover el impacto social y el turismo comunitario”.

