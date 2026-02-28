Salomón Jara inaugura 242 calles y senderos seguros en Oaxaca

El gobernador Salomón Jara Cruz entregó este sábado 242 Calles y Senderos Seguros para garantizar la seguridad, paz y tranquilidad a las familias de Oaxaca.

Las calles atendidas en el Centro Histórico en este primer bloque, son:

Valerio Trujano

Victoria, Galeana

Mier y Terán

Guerrero

20 de Noviembre

Periférico, a la altura de 20 de Noviembre:

Avenidas Ferrocarril y Hornos

Nezahualcóyotl, en la colonia Reforma

Así como calles de las agencias Guadalupe Victoria, Donají, Dolores, San Luis Beltrán, San Juan Chapultepec; en la capital, y la avenida del Valle, en Santa Cruz Xoxocotlán.

Cuentan con 762 luminarias nuevas con postes metálicos, 735 luminarias nuevas en postes existentes, 496 fachadas pintadas, 349 cámaras de videovigilancia, 78 botones de auxilio del C5i y 105 puntos de monitoreo inteligente que responden a las necesidades detectadas en rutas escolares, zonas comerciales, accesos principales, paradas del transporte público y en espacios solicitados por la ciudadanía.

Todos estos elementos permitirán que la población pueda transitar con mayor confianza y reducir los riesgos de delitos, violencias, acoso o accidentes.

Como parte del programa Oaxaca Segura, la meta es intervenir mil calles en toda la Zona Metropolitana de Oaxaca.

