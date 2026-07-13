Paul Arce, diputado de MC, publica VIDEO fingiendo secuestro por su cumpleaños y causa indignación

En un nuevo caso de indignación hacia los políticos por sus actividades fuera del escaño, Paul Arce, diputado local de Movimiento Ciudadano (MC) y coordinador de la fuerza naranja en Campeche, causó indignación al publicar un video en donde sus amigos fingen secuestrarlo para llevarlo a su fiesta de cumpleaños.

En una grabación, recuperada por el medio N+, se mira cómo un grupo de personas intercepta a Arce Ontiveros, lo amarra, le tapa el rostro y lo sube a una camioneta.

En Campeche, el diputado local Paul Alfredo Arce Ontiveros difundió un video donde aparenta ser secuestrado, pero así fue como celebró su cumpleaños. La grabación ya generó gran polémica. #Despierta con @daniellemx_ | #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/AaTD9IJu80 — NMás (@nmas) July 10, 2026

Al final del video, se mira cómo, en realidad, fue trasladado a una fiesta, pues detrás se ven globos, comida, bebidas y todo lo necesario para llevar a cabo una celebración. Incluso, el rostro del diputado local se mira aliviado, al observar en qué terminó la situación.

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Ese mismo día, Paul Arce publicó un video agradeciendo a familiares y amigos por sus felicitaciones y aseguró que fue su esposa quien organizó la fiesta, incluido el secuestro fingido.

“No sabía nada, que hayan llegado los guachines a buscarme, amarrándome, tapándome la cara para no saber a dónde me llevaban. Fue un ratito de incertidumbre, de saber que iba con ellos pero no sabía a dónde, me imaginaba que era por mi cumpleaños, pero no importa”, dijo en un video.

Aunque el mensaje de agradecimiento de Paul Arce fue respondido con felicitaciones, también generó indignación en redes sociales, entre usuarios quienes tacharon de insensible fingir un secuestro cuando México vive una crisis de desapariciones.

¿Quién es Paul Arce, diputado local de MC en Campeche?

Paul Alfredo Arce Ontiveros es un político e ingeniero mexicano, figura clave de Movimiento Ciudadano (MC) en el estado de Campeche.

Ha destacado por su cercanía al grupo político encabezado por Eliseo Fernández Montúfar y por liderar la bancada naranja en el ámbito local.

Entre los principales cargos que ha ocupado se encuentran:

Presidencia Municipal Interina de Campeche (2021) : Ocupó el cargo de Segundo Regidor en funciones de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Campeche, asumiendo la alcaldía de manera interina tras la salida del entonces alcalde Eliseo Fernández Montúfar para competir por la gubernatura

Diputado Local – LXIV Legislatura (2021–2024) : Elegido como diputado local por el Distrito 01 de Campeche. Durante esta legislatura se desempeñó como Coordinador Bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Estatal

Diputado Local Reelecto – LXV Legislatura (2024–Presente) : Mantuvo la representación del Distrito 01. En el marco del trabajo parlamentario, ha asumido roles directivos en la Mesa Directiva del Congreso del Estado

Dirigencia Partidista: Se ha desempeñado como Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Campeche

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