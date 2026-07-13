Morena y PT cierran filas en defensa de mexicanos en EU

Imagen de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados manifestaron su respaldo a las acciones emprendidas por el Gobierno de México para proteger a los connacionales en Estados Unidos y condenaron las muertes de mexicanos ocurridas en centros de detención y durante operativos migratorios de las autoridades estadounidenses.

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para construir un pronunciamiento conjunto en defensa de las y los mexicanos que radican en el exterior.

Sostuvo que la protección de los connacionales “no admite divisiones partidistas, ideológicas ni cálculos políticos”, al considerar que se trata de una causa de Estado que debe convocar a todas las fuerzas políticas.

“Este día atendemos con responsabilidad el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que las fuerzas políticas, independientemente de nuestras convicciones ideológicas y colores, expresemos con una sola voz nuestra solidaridad con nuestros hermanos en los Estados Unidos y fuera del país, así como nuestro firme rechazo a cualquier violación de sus derechos humanos”, expresó.

Monreal señaló que los acontecimientos registrados en centros de detención migratoria y el fallecimiento de ciudadanos mexicanos durante operativos obligan a actuar con seriedad, firmeza institucional, responsabilidad diplomática y sentido humanitario.

Afirmó que la dignidad, la integridad y la vida de los mexicanos deben protegerse en todo momento, independientemente de su condición migratoria, y respaldó las acciones diplomáticas emprendidas por el Gobierno de México para exigir el respeto irrestricto a los derechos humanos, al debido proceso y a la dignidad de los connacionales.

Asimismo, aseguró que la mayoría parlamentaria impulsará desde el Poder Legislativo las acciones institucionales y legislativas necesarias para fortalecer la protección de los mexicanos que viven en el extranjero.

Por separado, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PT condenaron enérgicamente la muerte de 17 mexicanas y mexicanos en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

De acuerdo con la bancada petista, 14 de las víctimas fallecieron bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios, hechos que calificó como una profunda tragedia humana que exige verdad, justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas migrantes.

El grupo parlamentario expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y se sumó al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que el Estado mexicano actúe con firmeza en la defensa de los connacionales.

Además, respaldó las acciones diplomáticas y jurídicas anunciadas por el Gobierno de México para esclarecer cada uno de los casos, sancionar a los responsables y evitar que los hechos queden impunes.

Los legisladores del PT también exhortaron a las autoridades estadounidenses a conducirse con apego al derecho internacional y a los principios humanitarios, al advertir que ninguna política migratoria puede justificar el uso excesivo de la fuerza, la negligencia institucional o condiciones de detención que pongan en riesgo la vida de las personas migrantes.

De igual forma, solicitaron la intervención y el seguimiento de organismos internacionales, entre ellos el sistema de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para promover investigaciones independientes y garantizar el respeto a la dignidad humana, el debido proceso y el derecho a la vida.

Finalmente, el PT reiteró que la migración debe atenderse desde una perspectiva de humanidad, cooperación y respeto irrestricto a los derechos fundamentales, al subrayar que las personas migrantes “no son delincuentes”, sino mujeres y hombres que buscan mejores oportunidades para sus familias y merecen un trato digno.

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