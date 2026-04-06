Identifican al noveno minero secuestrado en Sinaloa; uno más sigue desaparecido

Mineros y mineras marcharon en Zacatecas por mineros desaparecidos, el 14 de febrero de 2026.

La minera canadiense Vizsla Silver confirmó que ya fue identificado el cuerpo de Miguel Tapia Rayón, uno de los diez mineros presuntamente secuestrados el pasado 24 de enero en la comunidad El Verde, en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

“Nueve de los diez colegas que se encontraban desaparecidos han sido localizados sin vida”, informó la empresa, al recordar que Francisco Antonio Esparza Yáñez permanece en calidad de desaparecido.

Vizsla Silver aseguró que acompaña a familiares del décimo trabajador desaparecido y que colabora con autoridades para localizarlo.

Michael Konnert, director ejecutivo de la minera, señaló que “es un desenlace profundamente doloroso”, y manifestó sus “más sinceras condolencias” a las familias de los trabajadores.

“Estamos con ellas, brindando acompañamiento y apoyo mientras atravesamos juntos este momento de duelo por nuestros colegas y amigos”, añadió el CEO.

Identifican a noveno minero desaparecido en la Concordia, Sinaloa. ı Foto: Especial

De acuerdo con reportes oficiales, el primero de abril la Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó la identificación de Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien formaba parte del grupo privado de la libertad. La institución indicó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindó acompañamiento a sus familiares tras el hallazgo.

Previo a ello, en marzo, autoridades informaron la identificación de Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Vallez, Jesús Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez, José Manuel Castañeda Hernández y José Antonio Jiménez Nevárez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr