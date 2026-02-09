Identifican a cuarto minero fallecido tras secuestro en Concordia, Sinaloa

Identifican a Antonio de la O Valdez como uno de los 10 mineros que fueron secuestrados en Concordia.

La identidad de un cuarto minero fallecido tras la desaparición de diez trabajadores en la sierra de Concordia, Sinaloa, fue confirmada este 9 de febrero de 2026.

Se trata de Antonio de la O Valdez, de 36 años, originario de Chihuahua y empleado de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 24 de enero.

La confirmación fue realizada por el Colegio de Ingenieros en Ecología, A.C., que a través de una publicación oficial expresó sus condolencias por el fallecimiento del profesionista, a quien describió como un ingeniero “comprometido con el medio ambiente” y con una trayectoria destacada en su gremio.

Antonio de la O Valdez formaba parte del grupo de diez trabajadores mineros que fueron privados de la libertad por hombres armados mientras se encontraban en un campamento de la empresa Vizsla Silver en la sierra de Concordia.

Colegio de Ingenieros en Ecología, A.C. confirmó la identidad del minero. ı Foto: Colegio de Ingenieros en Ecología, A.C. (vía Quadratin)

De acuerdo con los reportes, los trabajadores fueron obligados a subir a vehículos y trasladados a un sitio desconocido.

La desaparición fue denunciada el mismo 24 de enero ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), mediante una llamada al 911 realizada por la apoderada legal de la empresa, lo que dio inicio a una carpeta de investigación.

Durante el primer fin de semana de febrero, autoridades federales intervinieron una fosa clandestina en la región, donde fueron localizados restos humanos con coincidencias genéticas que apuntaron inicialmente a entre dos y tres mineros.

Con el avance de las indagatorias y los procesos de identificación, el número de trabajadores fallecidos confirmados se elevó.

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y señaló que las investigaciones continúan.

Indicó que existen personas detenidas relacionadas con el caso y que fueron las declaraciones de éstas las que permitieron obtener información fundamental para la localización de la fosa.

Por su parte, Vizsla Silver Corp expresó su pesar por la muerte de sus trabajadores y señaló que se mantiene a la espera de la confirmación oficial por parte de las autoridades, mientras brinda acompañamiento a las familias afectadas.

El sector minero nacional también condenó los hechos y exigió mayores condiciones de seguridad para quienes laboran en regiones mineras del país.

