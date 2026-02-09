Identifican en fosa cuerpos de tres mineros secuestrados en Sinaloa

Autoridades y familiares identificaron los cuerpos de tres de los 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver que fueron secuestrados y posteriormente reportados como desaparecidos, el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Se trata de José Ángel Hernández Vélez, de 37 años; de Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, ambos originarios del estado de Zacatecas; y de José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario del estado de Guerrero.

El Dato: El pasado 23 de enero el grupo de 10 mineros fue secuestrado por un comando armado en el campamento de la minera Vizsla Silver donde se hospedaba.

Familiares de los mineros confirmaron la identidad a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de los peritajes que se realizan desde el viernes 6 de febrero en la fosa clandestina encontrada entre las comunidades rurales de El Verde y Zamora, en la sierra de Concordia, Sinaloa, donde hallaron los restos presuntamente de los mineros.

El cuerpo de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano, fue reconocido por algunos tatuajes de una iguana que tenía en parte de sus brazos.

“Con profundo dolor lamento el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador. A su familia y seres queridos les expreso mi solidaridad y mi acompañamiento en este momento tan difícil. Ninguna familia debería vivir la angustia de una desaparición ni el dolor de una pérdida así. Descanse en paz”, escribió en su cuenta de X la senadora zacatecana, Geovanna Bañuelos.

Hernández Vélez pertenece a un grupo de 10 mineros que el pasado 23 de enero fue plagiado por un grupo armado cuando estaba en un campamento denominado La Clementina, en la comunidad Pánuco, en Concordia, Sinaloa.

El minero era originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, estado de Zacatecas, donde cursó la carrera de ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas. Tenía 11 años de laborar para la empresa minera de Canadá Vizsla Silver.

El pasado 6 de febrero, la FGR informó el hallazgo de cuerpos humanos en la localidad de El Verde y que posiblemente uno de ellos correspondía a uno de los trabajadores plagiados.

Dos días antes se había dado a conocer la detención de cuatro personas armadas, presuntamente relacionadas con la desaparición de los mineros y el hallazgo de pertenencias de las víctimas en cateos realizados en Concordia y Mazatlán, Sinaloa. Entre los indicios asegurados están identificaciones personales, tres teléfonos celulares y una computadora portátil, los cuales fueron analizados como parte de la investigación.

6 de febrero la FGR dio cuenta del hallazgo de cuerpos

CONFIRMAN IDENTIFICACIÓN. Los cuerpos y restos humanos que han sido encontrados en la fosa clandestina en las inmediaciones de El Verde, en Concordia, Sinaloa, ya fueron identificados y se notificó a sus familiares, revelaron integrantes del colectivo de rastreadoras “Por las voces sin justicia” tras tener comunicación con un coordinador de la Fiscalía General de la República.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la confronta genética fue positiva ni se han dado a conocer más datos sobre la identidad de otras personas localizadas en dicha fosa clandestina.

“Nos acercamos hasta donde nos permitieron, hasta donde pudimos y posterior a media hora acudió personal de la Fiscalía General de la República y nos informó lo que están trabajando allá adentro, nos dicen que hasta el momento los cuerpos o restos que han sacado ya se llevó el proceso, ya están identificados, lo demás que se trabaje se nos va estar informado en una semana”, expresó la vocera de dicho colectivo, Alejandra Martínez Carrizosa, informó el medio Noroeste.

El Tip: En La Concordia, Sinaloa, sitio donde se ubica la minera canadiense Vizsla Silver, para la que trabajaban los mineros, es suelo rico en plata, oro, plomo y zinc.

“LLEGAMOS A BUEN ACUERDO”. El coordinador de la FGR que los atendió les dijo que en el caso de los cuerpos que ya fueron identificados ya se les notificó a sus familiares, pero no les precisó la cantidad ni si siguen buscando más restos humanos, aunque les mencionaron que los trabajos en ese lugar van a continuar durante varios días.

El coordinador de la Fiscalía General de la República, Alberto Hernández, no accedió a conceder información a personal de medios de comunicación.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó que la fosa clandestina encontrada entre las comunidades rurales de El Verde y Zamora, en la sierra de Concordia, es “un cementerio clandestino”, ya que de acuerdo con fuentes cercanas, en el lugar había más de 20 cuerpos.

“Nos unimos a la pena que embarga la familia de cada uno de ellos, porque no eran 10, eran más de 20 y no solamente esas 20 personas estaban sepultadas en ese lugar o están todavía hay muchísimos más lo tenemos por fuentes muy verídicas que es un cementerio clandestino y vamos a luchar para acudir a ese lugar en la búsqueda de cada una de las personas que se encuentren aún sepultadas, porque sólo quieren sacar a los mineros, pero creo que todos los que se encuentran ahí merecen ser buscados y volver a casa agradecemos enormemente a quien nos da sus informaciones anónimas que nos hacen llegar con el paradero de cada una de las personas”, señaló el colectivo de búsqueda.

EL DESPLIEGUE. El pasado 1 de febrero el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que por instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, se reforzó de manera importante el operativo en busca de los 10 trabajadores privados de la libertad en la cabecera municipal de La Concordia.

Precisó que en dichas acciones participan 1 mil 190 elementos del Ejército Mexicano, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de tres helicópteros y dos aviones Texan.

Desde ese día la búsqueda se extendió rumbo a El Verde, comunidad ubicada a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal y el lunes pasado se amplió a los municipios de El Rosario y Escuinapa.

Los primeros hallazgos ı Foto: Especial