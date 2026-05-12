Cónsul de EU reconoce avances de Mara Lezama en seguridad y combate a la corrupción en Quintana Roo.

Durante la celebración de Freedom 250, que por primera vez se lleva a cabo oficialmente en Quintana Roo en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el cónsul general para la península, Justen A. Thomas, reconoció el trabajo de la gobernadora Mara Lezama Espinosa en el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad con detenciones importantes y contra la trata de personas.

Ante la presencia del doctor Orlando Camacho Nacenta, Director General de la Fundación México SOS, representantes gubernamentales, patrocinadores, empresarios, sociedad civil y ciudadanos, el cónsul Thomas expresó su agradecimiento por la protección a millones de sus compatriotas que visitan Quintana Roo cada año.

“Estoy sumamente agradecido por su constante presencia y participación en la Mesa Ciudadana de Seguridad de Quintana Roo, por los cientos de detenciones en el último año de integrantes de los cárteles, por los esfuerzos redoblados para combatir la trata de personas, y por la protección que brindan a los millones de compatriotas que visitan Quintana Roo”, dijo textualmente.

El Cónsul añadió que cada año, los quintanarroenses reciben con los brazos abiertos a sus compatriotas que eligen estas hermosas playas, sitios arqueológicos, y maravillas naturales como su destino favorito. “Miles más han hecho de esta región su hogar e integrándose a la vibrante comunidad quintanarroense”.

🇲🇽🤝🇺🇸 Seguimos fortaleciendo los lazos de confianza, cooperación y amistad entre #QuintanaRoo y los Estados Unidos, siendo por primera vez sede oficial de la celebración Freedom 250 en #Cancún.



Durante esta conmemoración, el cónsul general Justen A. Thomas reconoció los avances… pic.twitter.com/V0g8b7ilCB — Mara Lezama (@MaraLezama) May 12, 2026

Como se sabe, a través de encuentros diplomáticos, empresariales y de cooperación regional promovidos por la Embajada y consulados de Estados Unidos en México, Freedom 250 busca impulsar acciones conjuntas en materia de turismo, desarrollo económico, innovación, intercambio cultural y colaboración institucional.

En esta celebración en Cancún, la gobernadora Mara Lezama destacó que el hecho de ser Quintana Roo sede de esta conmemoración representa una muestra de confianza, de cercanía, de trabajo en equipo, de una sólida relación que se ha construido con el pueblo estadounidense.

“La relación entre Quintana Roo y los Estados Unidos es profunda, es viva y es cotidiana. Se expresa en nuestros cielos con la conectividad que une a nuestras ciudades, se expresa en nuestra economía, con inversiones, con cadenas de valor y cooperación empresarial, se expresa en nuestras comunidades en donde miles de familias comparten vínculos de amistad, de trabajo, de cultura y de afecto” citó la Gobernadora.

En esta celebración, el gobierno de Quintana Roo también estuvo representado por el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia; por el diputado Renán Sánchez Tajonar, presidente del Congreso del Estado; el senador Eugenio Segura; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, y las presidentas de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde; de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu y el de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR