Éxito del Plan Kukulkán

Sheinbaum y Delfina Gómez reconocen labor de más de 124 mil 500 elementos durante el Mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez reconocen en Zumpango al Plan Kukulkán

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañó el reconocimiento a las corporaciones desplegadas en el municipio de Zumpango.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañó el reconocimiento a las corporaciones desplegadas en el municipio de Zumpango. Foto: Especial.
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La Razón Online

La seguridad de ciudadanos y visitantes durante la reciente justa mundialista en México fue un éxito rotundo, gracias al esfuerzo coordinado de miles de elementos; en Zumpango, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconocieron al agrupamiento "Plan Kukulkán“, estrategia que mantuvo la paz y el orden en el país.

Más de 124 mil 500 integrantes de instituciones federales, estatales y municipales trabajaron incansablemente para garantizar un ambiente de tranquilidad; su labor fue crucial para que México, una de las tres sedes del torneo de futbol más importante, ofreciera una experiencia segura y memorable.

Desde la Base Aérea Militar No. 1, la Presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional; “Cuando el trabajo es en conjunto, no hay desafío que no se pueda enfrentar”, afirmó, destacando la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante eventos de gran magnitud.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el acto de reconocimiento a las fuerzas de seguridad en el Estado de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el acto de reconocimiento a las fuerzas de seguridad en el Estado de México. ı Foto: Especial.

La mandataria también resaltó la impresión positiva que los visitantes extranjeros se llevan de México, no solo por la seguridad, sino por la calidez humana y la riqueza de su gastronomía; este reconocimiento subraya el impacto positivo en la imagen internacional del país.

Durante la ceremonia, se entregaron galardones a los titulares de 34 dependencias clave que participaron en la planeación y ejecución de la estrategia; incluyen la Oficina de la Presidencia, 27 dependencias federales y seis gobiernos estatales, demostrando una coordinación amplia.

La Secretaría de la Defensa Nacional también recibió un merecido reconocimiento; la presencia de gobernadores de Quintana Roo, Baja California, Jalisco, Nuevo León e Hidalgo evidenció el alcance nacional del esfuerzo conjunto.

El "Plan Kukulkán" se consolida como un modelo de seguridad para futuros eventos de talla internacional que México pueda albergar; la exitosa implementación de esta estrategia no solo aseguró la integridad de miles de personas, sino que también proyectó una imagen de un país organizado y capaz de gestionar desafíos complejos.

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JVR

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