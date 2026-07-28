Sheinbaum y Delfina Gómez reconocen labor de más de 124 mil 500 elementos durante el Mundial

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañó el reconocimiento a las corporaciones desplegadas en el municipio de Zumpango.

La seguridad de ciudadanos y visitantes durante la reciente justa mundialista en México fue un éxito rotundo, gracias al esfuerzo coordinado de miles de elementos; en Zumpango, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconocieron al agrupamiento "Plan Kukulkán“, estrategia que mantuvo la paz y el orden en el país.

Más de 124 mil 500 integrantes de instituciones federales, estatales y municipales trabajaron incansablemente para garantizar un ambiente de tranquilidad; su labor fue crucial para que México, una de las tres sedes del torneo de futbol más importante, ofreciera una experiencia segura y memorable.

Desde la Base Aérea Militar No. 1, la Presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional; “Cuando el trabajo es en conjunto, no hay desafío que no se pueda enfrentar”, afirmó, destacando la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante eventos de gran magnitud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el acto de reconocimiento a las fuerzas de seguridad en el Estado de México. ı Foto: Especial.

La mandataria también resaltó la impresión positiva que los visitantes extranjeros se llevan de México, no solo por la seguridad, sino por la calidez humana y la riqueza de su gastronomía; este reconocimiento subraya el impacto positivo en la imagen internacional del país.

Durante la ceremonia, se entregaron galardones a los titulares de 34 dependencias clave que participaron en la planeación y ejecución de la estrategia; incluyen la Oficina de la Presidencia, 27 dependencias federales y seis gobiernos estatales, demostrando una coordinación amplia.

La Secretaría de la Defensa Nacional también recibió un merecido reconocimiento; la presencia de gobernadores de Quintana Roo, Baja California, Jalisco, Nuevo León e Hidalgo evidenció el alcance nacional del esfuerzo conjunto.

El "Plan Kukulkán" se consolida como un modelo de seguridad para futuros eventos de talla internacional que México pueda albergar; la exitosa implementación de esta estrategia no solo aseguró la integridad de miles de personas, sino que también proyectó una imagen de un país organizado y capaz de gestionar desafíos complejos.

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JVR