Mundial mostró fortaleza del Estado y un México en paz, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum colocó la unidad nacional, la fortaleza institucional y la imagen de México como un país en paz en el centro de su discurso durante la ceremonia de reconocimientos al personal que integró el Plan Kukulkán. Desde la Primera Zona Aérea Militar, en Santa Lucía, Estado de México, la mandataria atribuyó el excelente desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 al trabajo conjunto de autoridades federales, estatales y municipales.

Durante el acto, la Presidenta sostuvo que el resultado del torneo no solo debía medirse por los partidos, la asistencia a los estadios o las imágenes difundidas en otros países. Su intervención presentó la organización del encuentro deportivo como una demostración de la capacidad del Estado para responder a un desafío internacional mediante instituciones civiles, militares y de seguridad.

Sheinbaum resumió ese mensaje con una frase dirigida a los servidores públicos que participaron en el dispositivo. “Cuando México trabaja unido no hay desafío que no podamos enfrentar”, afirmó. También aseguró que el operativo mostró ante el exterior “la fortaleza de nuestras instituciones” y el rostro de “un país en paz, un país alegre, un país hospitalario”.

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Al agradecer el trabajo de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y Protección Civil, la mandataria extendió el reconocimiento a policías locales, fiscalías, cuerpos de emergencia, personal sanitario, trabajadores de aeropuertos, carreteras y puertos. La lista incluyó a quienes atendieron tareas de limpieza, movilidad, turismo, cultura, economía y bienestar.

La Presidenta también utilizó la ceremonia para proyectar un mensaje de apertura frente al exterior. Aseguró que miles de visitantes regresaron a sus lugares de origen con recuerdos de la gastronomía, los paisajes y las expresiones culturales del territorio nacional. “Mi casa es tu casa”, expresó al referirse a la hospitalidad mostrada durante la competencia.

Por su parte, Omar García Harfuch, informó que más de 124 mil elementos de corporaciones federales, estatales y municipales participaron en el Plan Kukulkán. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que el esquema reunió capacidades de más de 20 dependencias, además de fuerzas armadas, fiscalías, cuerpos policiales, servicios médicos y áreas de protección civil.

El secretario de seguridad, @OHarfuch, presenta los resultados del #PlanKukulkán, instruido por la Presidenta @Claudiashein, estrategia diseñada para proteger a la población, selecciones participantes y visitantes nacionales y extranjeros:



🔹 Integró a más de 20 dependencias e… pic.twitter.com/ArN8hjdkOM — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 28, 2026

Según el funcionario, más de 90 mil 500 integrantes de instituciones locales trabajaron en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo y Baja California. El despliegue cubrió 13 partidos, la estancia de 17 selecciones nacionales y siete centros de entrenamiento, además de rutas de movilidad, aeropuertos, hoteles, espacios públicos y zonas de concentración.

Entre los principales resultados, García Harfuch reportó más de 280 operaciones de seguridad en estadios y festivales para aficionados. La estrategia contó con 23 grupos técnicos que diseñaron protocolos para el control de accesos, protección de infraestructura estratégica, manejo de multitudes, atención de emergencias e intercambio de información en tiempo real.

“Cada institución aportó su experiencia, sus capacidades y su responsabilidad constitucional, pero el resultado fue uno solo, actuar como un solo Estado al servicio de las y los mexicanos”, señaló el funcionario. De acuerdo con su balance, el modelo dejó personal con mayor preparación, procedimientos especializados, infraestructura tecnológica y mecanismos permanentes de enlace entre autoridades.

El general Ricardo Trevilla Trejo detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional aportó 20 mil 734 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. El dispositivo contó con mil 474 vehículos, 25 aeronaves, 150 perros adiestrados para detectar explosivos o drogas, el mismo número de caballos, radares, sistemas contra drones y equipos para identificar agentes químicos, biológicos, radiológicos o nucleares.

Para organizar las operaciones, la dependencia instaló tres fuerzas de tarea conjuntas en la capital del país, Guadalajara y Monterrey, además de agrupamientos en Cancún, Pachuca y Tijuana. El general indicó que las labores comprendieron la protección de mandatarios, funcionarios extranjeros, delegaciones deportivas, terminales aéreas, hoteles, campos de práctica, estadios y rutas oficiales.

Por parte de la Secretaría de Marina, García Harfuch destacó la presencia de personal en puertos, costas, aeropuertos, zonas turísticas e instalaciones estratégicas. También reconoció las acciones de vigilancia marítima, aérea e inteligencia que reforzaron el esquema nacional. Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la institución, acompañó a la Presidenta durante la entrega de distinciones.

Gabriela Cuevas Barrón, representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, afirmó que el torneo no generó deuda ni nuevos impuestos. Según los datos que presentó, los pequeños comercios elevaron sus ventas entre 10 y 15 por ciento, 35 mil establecimientos recibieron mejoras o capacitación y 692 mil empresas obtuvieron acceso a pagos digitales.

Junto con el balance económico, Cuevas señaló que el llamado Mundial Social incluyó más de 70 torneos comunitarios. La Copa Escolar reunió a un millón 100 mil estudiantes, mientras distintas autoridades rehabilitaron canchas, pintaron murales y desarrollaron actividades de prevención sanitaria vinculadas con el encuentro deportivo.

El gobierno federal reconoció la participación de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como de los gobernadores Pablo Lemus, de Jalisco, y Samuel García, de Nuevo León, entidades que recibieron partidos. La lista también incluyó a Delfina Gómez, del Estado de México, Mara Lezama, de Quintana Roo, Julio Menchaca, de Hidalgo, y Marina del Pilar Ávila, de Baja California, cuyos territorios alojaron centros de entrenamiento, rutas logísticas u operaciones complementarias del Plan Kukulkán.

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