Lanzan Plan Kukulkán para blindar el Mundial

A fin de evitar cualquier “escenario no deseado” y enfrentar las amenazas a la seguridad nacional que pudieran presentarse durante el Mundial 2026 del que México será sede, el Gobierno federal trazó el Plan Kukulkán, un robusto escudo en el que participarán elementos de todos los niveles de gobierno y que incluirá operaciones contra cualquier tipo de riesgo.

El despliegue no sólo contemplará operaciones para prevenir riesgos armados, sino también de explosivos, químicos, aéreos, marítimos e incluso tecnológicos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que con este plan “estamos preparadísimos”.

TE RECOMENDAMOS: Localizan a estudiante Encuentran con vida a estudiante de la UAEM

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que esto contempla mecanismos de cooperación de seguridad con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para atender cualquier riesgo.

EL DATO: Zonas clasificadas como “instalaciones objetivo” tendrán atención primordial dentro del Plan Kukulkán: aeropuertos, hoteles, estadios y áreas detalladas de Fan Festival.

Al mencionar que México tiene el reto de mostrarse confiable y seguro, así como demostrar que tiene la “capacidad de hacer frente a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional”, el general Román Villalvazo Barrios, Jefe de Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026, expuso que de parte de la Secretaría de Defensa Nacional se activarán tres fuerzas de tarea conjuntas, una por cada sede en el país, así como siete agrupamientos conjuntos en las sedes alternas.

En éstos participarán alrededor de 99 mil efectivos, de entre los que habrá 20 mil elementos de la Guardia Nacional, 55 mil de la Secretaría de Seguridad, así como elementos de otros niveles e incluso de seguridad privada.

Además, habrá 188 binomios canófilos, poco más de 2 mil 100 vehículos militares, 378 vehículos civiles, 24 aeronaves y drones para integrar escoltas físicas de mandatarios y delegaciones de futbol extranjeras.

188 Binomios canófilos están contemplados para acciones de vigilancia y prevención

Para esto, se han determinado “instalaciones objetivo” en los aeropuertos, los hoteles, las zonas de entrenamiento, los estadios, las áreas de fan festival, que contarán con tres niveles de presencia de elementos por medio de cinturones de seguridad: inmediata, mediana, lejana y en algunos casos será un cuarto cinturón de refuerzo.

Hizo hincapié en que antes de que estos operativos entren en funciones, ingresarán equipos especialistas el Ejército Mexicano que llevarán a cabo barridos químico-biológicos, radiológicos, nuclear, antiexplosivos, barridos electrónicos, de microfonía en estadios y áreas de entrenamiento.

24 Aeronaves y drones integrarán escoltas físicas de mandatarios y delegaciones

También se contempla un Plan de Defensa Aérea en cada una de las entidades por medio de tres zonas de vigilancia: la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para lo cual se emitirá un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

Para la protección de puertos y aeropuertos, el almirante Ramón Lara Romero, Comandante de Fuerza de Tarea Mundial 2026, comentó que también se trazaron estrategias para prevenir, identificar y mitigar cualquier riesgo o amenaza contra las personas, el espacio aéreo y aguas territoriales del mar mexicano, para lo que se desplegarán cerca de 12 mil elementos para dar seguimiento, disuadir, detener y actuar contra acciones del crimen organizado.

Adicionalmente se cuenta con equipo para el monitoreo y análisis de fuentes como la dark web, así como dispositivos de ciberseguridad, inteligencia y de señales que permitan hallar riesgos y amenazas para el Mundial.

Ahondó en que ya se cuenta con planes ante una posible crisis en los estadios mundialistas, en donde la Armada de México ya está organizada con mil 18 elementos para entrar con una respuesta escalonada.