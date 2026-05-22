Sin costo y en Neza, gobiernos del Edomex y de México presentan a Panteón Rococó

El municipio de Nezahualcóyotl ya se prepara para una noche de slam, baile y clásicos generacionales. El próximo 30 de mayo, el Deportivo Ciudad Jardín recibirá a Panteón Rococó, que ofrecerá un concierto gratuito como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, iniciativa impulsada por el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y el ayuntamiento de Nezahualcóyotl.

La presentación se realizará el sábado 30 de mayo a las 20:30 horas en el Deportivo Ciudad Jardín, donde miles de asistentes podrán disfrutar sin costo de una de las bandas más representativas del ska mexicano, actualmente en gira por sus 30 años de trayectoria bajo el nombre “Generación del 95”.

Neza y Ska, una relación de años

En redes sociales, la noticia ya comenzó a generar expectativa entre seguidores del rock y el ska, especialmente en Neza y municipios del oriente del Valle de México, donde las tocadas multitudinarias forman parte de la identidad cultural de varias generaciones.

Canciones como La carencia, La dosis perfecta, Vendedora de caricias y Arréglame el alma han acompañado durante décadas fiestas, conciertos y reuniones entre amigos, convirtiendo a Panteón Rococó en una de las agrupaciones más queridas por el público mexiquense.

Música gratis en espacios públicos

El concierto forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, estrategia cultural impulsada por la Secretaría de Cultura federal que contempla alrededor de 200 eventos gratuitos en las 32 entidades del país, con el objetivo de recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria a través del arte y la música.

Para los asistentes, además, será la oportunidad de disfrutar gratuitamente de una banda que suele congregar miles de personas en cada presentación y cuyos conciertos se caracterizan por el ambiente festivo, el slam y la conexión con el público.

DATOS DESTACABLES

Concepto Información

Banda Panteón Rococó

Evento Circuito Nacional de Festivales por la Paz

Fecha Sábado 30 de mayo de 2026

Hora 20:30 horas

Lugar Deportivo Ciudad Jardín

Entrada Gratuita

Frase destacable

“Neza se convertirá en una enorme pista de slam con una de las bandas más queridas del ska mexicano: Panteón Rococó”

Dato relevante

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz contempla alrededor de 200 eventos culturales gratuitos en todo el país.

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FGR