Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció y agradeció al Gabinete de Seguridad

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció públicamente al Gabinete de Seguridad, luego de que hoy se anunció la disminución del delito de homicidio doloso en el país, en un 46%, de septiembre de 2024 a mayo de 2026.

En la conferencia mañanera, la presidenta destacó el trabajo de los integrantes del Gabinete de Seguridad y aseguró que “son funcionarios públicos excepcionales”.

“Mi aplauso, mi reconocimiento, mi admiración, y son servidores públicos excepcionales, que quieren a México y quieren a su pueblo”, afirmó la mandataria esta mañana en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo subrayó la reducción de los homicidios dolosos y de todos los delitos de alto impacto, en México: “Prácticamente hay la mitad de los homicidios dolosos que en septiembre de 2024”.

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FGR