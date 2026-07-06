Cae 30% el delito de alto impacto en el Edomex durante 2026

En la Mesa de Paz, que encabeza diariamente la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) informó que los delitos de alto impacto redujeron 30 por ciento en el Estado de México durante el primer semestre de 2026, comparado con el mismo periodo del año inmediato anterior, resultado del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de Gobierno.

“Inicié las actividades de este lunes en Palacio de Gobierno, encabezando la Mesa de Paz. Esta mañana, la Fiscalía del Estado de México compartió que durante el primer semestre de este año en el #EdoMex se tiene una disminución de 30 % en los delitos de alto impacto, comparado al mismo periodo en 2025”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

En la reunión se destacó que este resultado refleja el fortalecimiento de las labores de seguridad para prevenir y combatir la delincuencia, mediante acciones conjuntas de inteligencia, vigilancia y atención permanente a los municipios de la entidad.

“La estrategia coordinada y el trabajo en equipo hacen posible brindar resultados a las y los mexiquenses”, destacó la Mandataria mexiquense.

En la Mesa de Paz se da seguimiento puntual a los indicadores de seguridad y se fortalece el trabajo entre las instituciones encargadas de preservar el orden, con el objetivo de avanzar en la construcción de un Estado de México más seguro para las y los mexiquenses.

En la sesión número 127 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad del Estado de México; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.

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