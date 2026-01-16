Delfina Gómez asegura ante Sheinbaum combate a corrupción e inseguridad en Edomex

Con motivo de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez aseguró que a lo largo de su administración emprendió una estrategia de combate a la corrupción y la inseguridad, en apego a la estrategia de atención a las causas.

Durante la conferencia de prensa ofrecida desde el C5 localizado en el municipio mexiquense de Ecatepec, sostuvo que se han mantenido acciones desde el interior de las instituciones estatales para erradicar prácticas corruptas, lo cual dijo que también ha sido posible por el apoyo recibido de la Federación.

“Sirva este aspecto y este espacio para informar que en el Estado de México hemos implementado un combate permanente a las causas que originan las cifras de delincuencia, así como el combate a la corrupción dentro de nuestras propias instituciones. Esto ha sido posible gracias al respaldo y al trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad, con la Protección Ciudadana Federal y con las Fuerzas Armadas”, declaró.

Sin ahondar en detalles, comentó que se han puesto en marcha 10 operativos de seguridad que, sostuvo, “han dado resultados concretos”.

Delfina Gómez Álvarez destacó que la nueva estrategia para acudir a las Mesas de Paz de cada una de las entidades federativas representa una nueva etapa de coordinación institucional.

“Sin duda alguna, esta mecánica se convertirá en una estrategia histórica para la coordinación y el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a mejorar la seguridad y a generar bienestar para nuestro país. Presidenta, su presencia nos fortalece”, comentó.

