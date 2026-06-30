Avanza estrategia contra extorsión en Edomex

LA GOBERNADORA Delfina Gómez, ayer, en la Mesa de Coordinación para la Paz

La estrategia contra la extorsión implementada en el Estado de México en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, evitó que víctimas de este delito realizaran pagos por un total de 30 millones 644 mil 603 pesos entre el 28 de mayo y el 24 de junio de este 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), durante ese periodo se recibieron tres mil 457 reportes, lo que permitió activar mecanismos de atención inmediata y orientación a víctimas para impedir que concretaran los depósitos exigidos por la delincuencia.

34 por ciento cayeron los delitos de alto impacto en el estado

Del total de denuncias, mil 275 correspondieron a extorsión telefónica, mil 274 a fraude telefónico, 485 a otras modalidades, 240 a llamadas maliciosas, 102 a amenazas, 50 a extorsión electrónica y 23 a casos de extorsión por derecho de piso.

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Uno de los resultados más relevantes de la estrategia se registró durante la semana del 18 al 24 de junio, cuando se reportó el menor monto exigido por los extorsionadores. En comparación con la semana del 28 de mayo al 3 de junio, la cantidad reclamada disminuyó 45 por ciento, al pasar de poco más de 12 millones de pesos a 6.5 millones de pesos.