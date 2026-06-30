Canes mexicanos, clave en el rescate de venezolanos

ELEMENTOS de la Defensa Nacional participan en labores de rescate, el 27 de junio.

Las labores de búsqueda y rescate encabezadas por corporaciones castrenses mexicanas en las zonas de desastre en Venezuela, tras los dos sismos que golpearon al país la semana pasada, tienen en el centro de la estrategia a 22 binomios caninos.

Según los reportes, los perros mexicanos Ambicioso y Consejera, adscritos al Batallón para Atención de Emergencias del Ejército mexicano, fueron clave en la localización de un niño de nueve años bajo los escombros, quien tras 11 horas de labores, fue rescatado con vida.

El contingente ha contribuido en el rescate de tres personas y la recuperación de más de 20 cuerpos en el país.

TE RECOMENDAMOS: Iniciativa se presentará el 12 de octubre Presidenta convoca a consulta de iniciativa de derechos indígenas

El Dato: La brigada del Ejército, Fuerza Aérea y GN desplegada en Venezuela conforma el agrupamiento Yumare.

Los caninos de la Secretaría de la Defensa, que siguen las instrucciones de su guía o K9, tienen la capacidad de rastrear a personas con vida bajo los escombros e ingresar en espacios reducidos inaccesibles para las personas, lo que reduce de manera considerable el tiempo de búsqueda.

La afinación de su olfato, de acuerdo con informes de Defensa, requiere años de entrenamiento en el que elementos K9 del Ejército enseñan a los canes, en algunos casos desde su nacimiento, a aprender a marcar una posición sin alterarla, trabajar bajo ruido, polvo, oscuridad y estructuras que pueden colapsar en cualquier momento.

MISIÓN PERMANENTE. Durante su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que los 250 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que fueron enviados a Venezuela permanecerán en la zona para continuar con las labores de rescate.

“Si es necesario, se van a enviar más rescatistas. Por el momento, son 250. Hay socorristas de todo el mundo en este momento, de 24 países por lo menos, que sepamos. Y están ahí trabajando. Y si es necesario, se va a enviar más apoyo”, señaló la Jefa del Ejecutivo.

También actualizó que Venezuela ya lanzó un llamado de ayuda para pedir plantas potabilizadoras de agua, plantas de energía eléctrica, así como más alimentos y productos no perecederos.

La mandataria comentó que una vez que se atraviese la fase de emergencia, que consiste en rescatar a las personas, la brigada mexicana entrará en el análisis sobre qué otras formas de ayuda se pueden brindar, incluso con la asistencia para mejorar sus normas de construcción, debido a los cambios que adoptó México para resistir ante los movimientos telúricos.

“Primero es ayudarles en la emergencia, eso es lo más importante. El rescate de personas, el apoyo a las personas heridas, si es necesario alimentación, eso es lo primero. Después que entren a la fase de reconstrucción, entonces ya se puede apoyar desde la ingeniería, de cómo se han ido haciendo normas de construcción más especializadas en México”, dijo.

Sheinbaum subrayó que el país tiene entre sus filas a los mejores ingenieros estructuristas para asistir a Venezuela, incluso aseguró que se podría brindar apoyo para generar un sistema de alertamiento sísmico como el que se tiene aquí.