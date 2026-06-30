PAN demuestra que quiere aún regresar al pasado: CSP

EL PLAN 111 Soluciones para México, presentado por el Partido Acción Nacional (PAN), demostró que su objetivo es regresar al pasado, consideró la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia.

La semana pasada, el blanquiazul lanzó sus propuestas para enfrentar lo que, considera, son los problemas que más afectan al país, mismos que fueron atribuidos a los gobiernos de Morena. Entre éstas, consideran la construcción de una mega cárcel federal, revertir la elección judicial, restaurar el Seguro Popular, entre otros.

Consultada al respecto durante su conferencia, la mandataria comentó que la medida confirma los señalamientos que se le han hecho al partido de derecha, al cual acuso de pretender regresar a la época neoliberal y lo criticó por no innovar.

“Pues qué bueno que ya presentan lo que siempre hemos dicho: que lo único que ellos quieren es regresar al pasado de corrupción y privilegios. Quieren regresar a un Seguro Popular que ‘quesque construyó 80 hospitales’; que dejaron solamente con el cascarón. Quieren quitar el IMSS Bienestar, que hoy representa para 24 entidades de la República mejor acceso a la salud. Es decir, quieren regresar al modelo neoliberal, que México ya vivió. O sea, ni siquiera son innovadores. Su propuesta es regresar al pasado”, enfatizó Sheinbaum Pardo en un tono crítico.

También reiteró su opinión respecto a que la oposición actúa con hipocresía, pues mientras aseguran que defenderán la patria, sus integrantes viajaron a EU para hablar mal del Gobierno mexicano.

“¿Cómo pueden tener el concepto de “patria”, si cada tercer día van a EU a hablar mal de México? ¿Cómo se pueden decir “patriotas”, si son los que están llamando a que EU venga a invadirnos para poder resolver el problema del narcotráfico? ¿Cómo se pueden decir “patriotas” cuando invitan a una agencia de EU, en contra de la ley, a hacer operativos en tierra? ¿Cómo se pueden llamar “patriotas”, si su momento más importante es cuando van a una televisora en EU a hablar mal de México?”, criticó.