Falta de regulación expone a visitantes

CON MILLONES de aficionados recorriendo las sedes mundialistas, especialistas y representantes de la industria advierten que la falta de regulación del cannabis y el incremento de las adicciones exponen a turistas y mexicanos a riesgos sanitarios, legales y de seguridad.

Ello convierte al país en el único de los coanfitriones del Mundial que recibe a millones de visitantes sin un mercado regulado, lo que, de acuerdo con representantes de la industria, incrementa la incertidumbre jurídica y fortalece la operación del mercado informal.

El Tip: hasta junio de este año, 24 entidades de Estados Unidos habían legalizado la marihuana para su uso recreativo entre adultos de 21 años o más.

La organización Revolución con Flores dijo que el inicio del torneo evidenció un problema que desde hace dos años había intentado colocar sobre la mesa de discusión. En los tianguis turísticos de 2024 y 2025, presentó propuestas de capacitación y protocolos para atender el consumo responsable de cannabis entre visitantes. Sin embargo, las iniciativas no fueron retomadas por las autoridades.

TE RECOMENDAMOS: Rebasa al robo en comisión de delitos Supera narcomenudeo a robo como causa de prisión en adolescentes

Denyse Espinosa, directora general y cofundadora de la firma, considera que el costo de esa omisión comienza a hacerse evidente conforme aumenta la llegada de turistas, pues mantener congelada la regulación deja tanto a visitantes como a mexicanos expuestos al mercado ilegal.

De acuerdo con cifras de MMGY Travel Intelligence, citadas por Revolución con Flores, 29 por ciento de los viajeros estadounidenses manifiesta interés en realizar actividades relacionadas con el cannabis durante sus vacaciones en México: “Entre los turistas millennials, esa proporción alcanza el 50 por ciento”.

Actualmente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha expedido alrededor de 12 mil 500 autorizaciones para cultivo y uso personal mediante procedimientos administrativos que especialistas consideran insuficientes para atender la realidad.

Carolina Zambrano Sánchez, especialista en medicina familiar por la Universidad Veracruzana, explicó que esta sustancia se ha convertido en la droga de mayor prevalencia en México debido a su capacidad de generar dependencia desde el primer consumo.

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), 3.7 por ciento de los jóvenes de 12 a 17 años habían consumido cannabis alguna vez hasta 2025. Este porcentaje era inferior al observado en 2016 (5.3 por ciento), aunque continuaba siendo superior al registrado en 2001 (1.1%). No obstante, se reportó una notable reducción en la cantidad de la población de este rango de edad que había consumido cannabis entre 2016 y 2025 (de 762 mil a 489 mil).

“Cultivar un gramo de cannabis en EU cuesta cinco dólares; en México, alrededor de 50 centavos de dólar”, afirmó Fernando Carcamo, fundador de Paradise, la cadena de retail cannábico más grande de Latinoamérica, quien afirma que el cannabis podría convertirse en el nuevo oro verde de México, gracias a que cultivarla resulta 10 veces más barato que en EU y tiene la capacidad de abastecer el mercado global, “sin embargo, la falta de regulación sigue siendo el freno.