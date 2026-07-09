Ecatepec mejora abasto de agua: pozo Las Fuentes beneficia a 40 mil vecinos

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss reafirmó su compromiso de optimizar los servicios básicos para las familias de Ecatepec.

Vecinos de la unidad Las Fuentes en Ecatepec ahora tienen garantizado un mejor suministro de agua potable, gracias a la inauguración del pozo del mismo nombre. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss puso en marcha esta obra crucial que, con un caudal de 30 litros por segundo, beneficia directamente a 40 mil habitantes de esta comunidad.

Este pozo fue reperforado como parte del Plan Integral Oriente, una iniciativa que busca mejorar la infraestructura hídrica en la región. Anteriormente, el pozo Las Fuentes producía apenas 12 litros por segundo y estaba al borde del colapso por falta de mantenimiento, según explicó Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua de Ecatepec (Sapase).

La mejora es significativa: “Hoy tienen un pozo que anteriormente daba 12 litros por segundo para la población, no alcanzaba. Este pozo da ahora 30 litros por segundo, entonces con esto ustedes tendrán el agua suficiente", afirmó Reyes Vázquez, destacando el impacto directo en la vida diaria de las familias.

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La munícipe Azucena Cisneros Coss enfatizó el compromiso de su administración con los ciudadanos. “El pozo que hoy les estamos ofrendando es lo menos que merecen, la garantía del agua por la red”, expresó a los pobladores, subrayando la importancia de dotar de servicios básicos a la población.

Las labores de reperforación en la unidad habitacional Las Fuentes se desarrollaron bajo las directrices del Plan Integral Oriente. ı Foto: Especial.

Durante este año, el gobierno de Ecatepec ha puesto en funcionamiento un total de cinco pozos equipados con telemetría, incluyendo San Agustín I, San Agustín II, Ejidos, SUTERM y el pozo 340. Estas acciones, sumadas a la rehabilitación de las plantas potabilizadoras Cruz Roja y Emiliano Zapata, benefician a más de 250 mil habitantes de la Quinta Zona.

Gracias a estas inversiones y trabajos de infraestructura, el abastecimiento de agua en comunidades de la Quinta Zona ha incrementado notablemente, pasando de un 30 por ciento a un 85 por ciento. Esta región, históricamente abandonada y con un abasto insuficiente, ve ahora una mejora sustancial en su calidad de vida.

La alcaldesa Cisneros Coss reconoció el apoyo fundamental de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Su colaboración ha sido clave para la rehabilitación de pozos en Ecatepec, un municipio vital dentro del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Además de la mejora hídrica, la alcaldesa se comprometió con los colonos de Las Fuentes a recuperar y rehabilitar parques y espacios públicos, así como a repavimentar las calles de la unidad, que cuenta con más de tres mil viviendas.

¡Ni la lluvia nos detiene! Hoy inauguramos un pozo más, una promesa que hicimos a las y los vecinos de Las Fuentes Ecatepec, un pozo que se abandonó; que estaba a punto de colapsar, logramos recuperarlo y hoy es una realidad su operación que va a garantizar 30 litros por segundo… pic.twitter.com/iafThLDU3z — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) July 9, 2026

Sin embargo, el director de Sapase, Francisco Reyes Vázquez, hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana. Advirtió que en Ecatepec el 83 por ciento de la población no paga por el suministro de agua potable, e invitó a los vecinos a realizar sus pagos correspondientes, ya que estas aportaciones son esenciales para mantener y realizar las obras que benefician a toda la comunidad.

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JVR