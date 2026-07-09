San Luis Potosí y Federación refuerzan seguridad en carreteras.

Ciudadanos de San Luis Potosí verán una mayor presencia de fuerzas de seguridad en sus carreteras principales, caminos estatales y zonas estratégicas. El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, y la Federación, a través de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, han acordado ampliar los operativos conjuntos para reforzar la tranquilidad en la entidad.

Esta coordinación busca mantener a San Luis Potosí como uno de los estados con menor incidencia delictiva en el país. El objetivo principal es preservar la paz social y garantizar una mayor certidumbre para las familias potosinas en las cuatro regiones del estado.

El gobernador Ricardo Gallardo enfatizó que la colaboración con la Federación es la ruta correcta para mantener a la entidad a la baja en delitos de alto impacto. “La coordinación con la Federación es la ruta correcta para mantener a San Luis Potosí a la baja en ilícitos graves y preservar la tranquilidad pública", afirmó el mandatario estatal.

Los despliegues coordinados implicarán una mayor presencia de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, corporaciones estatales y fiscalías. Esto se traduce en más fuerzas de reacción y una vigilancia más robusta en puntos prioritarios.

La entidad mantiene una comunicación directa y constante con las autoridades federales. Este diálogo permite dar seguimiento a las acciones en campo, identificar objetivos prioritarios y ajustar las tareas de patrullaje, especialmente en zonas de alta movilidad, crecimiento económico y actividad carretera, donde la presencia institucional es crucial.

El mandatario potosino subrayó que el trabajo conjunto con Omar García Harfuch y las instituciones federales confirma que San Luis Potosí avanza con una estrategia seria y operativa. “Este trabajo conjunto se basa en inteligencia, coordinación y capacidad de respuesta para proteger a la ciudadanía", puntualizó Gallardo Cardona.

Esta ampliación de dispositivos de vigilancia se suma a los esfuerzos continuos del gobierno estatal por fortalecer la seguridad pública. La meta es asegurar que los habitantes perciban y vivan en un entorno más pacífico, consolidando la disminución de conductas delictivas en beneficio de todos.

La colaboración entre los distintos niveles de gobierno es un pilar fundamental para enfrentar los desafíos en la materia. Este acuerdo refuerza la estrategia integral que busca blindar a San Luis Potosí y a sus habitantes, garantizando un futuro más tranquilo y seguro.

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