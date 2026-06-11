Exigen atender demandas sociales rumbo al Mundial

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que “no se puede considerar como provocadores a quienes exigen justicia y anhelan que se respeten sus derechos”, en vísperas del arranque del Mundial.

La diputada del PAN informó que la Comisión Permanente propondrá al pleno un pronunciamiento relacionado con la justa deportiva, al tiempo que llamó a respetar las manifestaciones sociales y atender las demandas de quienes se movilizan en distintos puntos del país.

Además, subrayó que la justa deportiva no debe ser utilizada para descalificar las exigencias de justicia de diversos sectores sociales que han salido a las calles en los últimos días. Insistió en que las protestas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, la defensa de derechos o cualquier otra demanda legítima no pueden ser considerada acto de provocación.

TE RECOMENDAMOS: Durante el arranque de la Copa del mundo Alertan Canadá y EU a sus viajeros por las protestas

Puso como ejemplo las movilizaciones encabezadas por madres buscadoras y familiares de víctimas, quienes mantienen reclamos dirigidos a las autoridades para obtener verdad, justicia y respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

“No son actos de provocación cuando una madre buscadora está exigiendo justicia. No son actos de provocación cuando es claro y público que hay reclamos de distintas posiciones”, insistió.

Asimismo, consideró que la mejor imagen que México puede proyectar ante la comunidad internacional, durante el torneo, es la de un país capaz de escuchar a sus ciudadanos y atender las demandas de las víctimas.

“Hay que reconocer que las autoridades son responsables de dar soluciones y es el momento de dar un mensaje al mundo de que somos un país que respeta a sus ciudadanos y que, por supuesto, reconoce cuando una víctima está exigiendo justicia, no estigmatizándola, sino al contrario, reconociendo que está en su derecho a manifestarse, exigir y obtener justicia”, concluyó la legisladora.

En otro momento, Acción Nacional calificó como alarmante que el gobierno de Estados Unidos emitiera una alerta de viaje a sus ciudadanos en México y les restrinja visitar algunas entidades “por la ola de violencia a causa de la narcopolítica de Morena”. La diputada Paulina Rubio indicó que la inseguridad en México y en las sedes del Mundial es avasallante y rebasa las capacidades del Gobierno federal.

“Es el resultado de la necesidad impuesta desde que ganó AMLO la Presidencia; sus abrazos no balazos nos siguen afectando; incluso, es la misma medida de esta administración federal con Claudia Sheinbaum, que no ha entendido ni ha sabido resolver el problema”, dijo.

Agregó que hoy los mexicanos pagan las consecuencias: “Hoy México vive de rodillas ante el crimen organizado, y de paso, afectan a ciudadanos extranjeros”.

En este contexto, el diputado migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, calificó como muy grave el anuncio.

“Estados Unidos recomienda no viajar a sus ciudadanos a Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas y Tamaulipas, debido a los riesgos asociados con la delincuencia y la violencia”, dijo.

Raúl Torres indicó que “ahí se ve que hay una relación que no ha funcionado donde hoy desgraciadamente por la ideología de Morena, tan cerrada y de llevar conflictos con EU, no se ha podido trabajar en atender las causas”.

“Hacemos un llamado a que el Gobierno cambie completamente su estrategia de mejor colaboración, mejor cooperación, que no se escuden en un falso llamado a la soberanía”.