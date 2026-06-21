¿Quién era ‘El Químico’, operador del Cártel de Sinaloa que murió en una prisión de EU?

Carlos Alberto Guerrero Mercado murió en Estados Unidos tras ser enviado en enero por el Gobierno de México

Carlos Alberto Guerrero Mercado, conocido con el alias de “El Químico”, fue identificado por autoridades de Estados Unidos como un presunto operador clave dentro de una red dedicada a la producción y tráfico internacional de drogas sintéticas vinculada al Cártel de Sinaloa.

Su nombre cobró relevancia luego de que se confirmara su fallecimiento mientras permanecía bajo custodia en una prisión federal de Nueva York.

Debido a la relevancia que le atribuían las autoridades, el Departamento de Estado llegó a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

🚨🚨🚨Lo expulsaron de México, lo entambaron en Brooklyn, pero ya salió, muerto pero salió



-Carlos Alberto "El Químico" Guerrero Mercado



Murió en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, pasó 10 días en la unidad hospitalaria, su necropsia indica que un problema… pic.twitter.com/Tp51emiEAx — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) June 21, 2026

¿Quién era ‘El Químico’?

De acuerdo con información difundida por el gobierno de Estados Unidos, Carlos Alberto Guerrero Mercado era considerado un presunto integrante de una organización de narcotráfico relacionada con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses lo vinculaban con actividades de producción y distribución de drogas sintéticas, particularmente fentanilo, una sustancia que ha sido señalada como uno de los principales desafíos de salud pública en ese país.

Según los expedientes judiciales, también era investigado por su presunta participación en esquemas para adquirir y movilizar precursores químicos empleados en laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de sustancias ilícitas.

Por estas acusaciones, fue incluido en abril de 2023 dentro del Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado, que ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su localización.

Murió en prisión

Guerrero Mercado formó parte del grupo de integrantes de organizaciones criminales enviados de México a Estados Unidos en enero de 2026 para enfrentar procesos judiciales por delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Las autoridades federales estadounidenses lo acusaban de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, además de participar en operaciones financieras presuntamente vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con documentos judiciales, el 18 de abril de 2026 fue hallado inconsciente dentro de su celda en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Personal penitenciario activó los protocolos de emergencia y ordenó su traslado a un hospital.

Tras permanecer internado alrededor de diez días, falleció a consecuencia de complicaciones derivadas de un paro cardiaco. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

Acá los 37 malandros enviados por México a Estados Unidos @OHarfuch



1. Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo” facción “Los Escorpiones”.



2. Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”.



3. Óscar Hernández Flores.



4. Juan Pedro Saldívar… pic.twitter.com/SPRW0374Jo — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) January 20, 2026

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