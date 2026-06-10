¿Quién es Jesús Omar Ibarra Félix, ‘El Chuta’ y a qué cartel pertenecía?

Durante las primeras horas de este miércoles automovilistas reportaron la presencia de un cuerpo junto a las letras de Charay, Sinaloa; el cuerpo fue identificado como Jesús Omar Ibarra Félix alias “El Chuta”.

De acuerdo con medios locales, alrededor de las 01:00 horas de este miércoles unos automovilistas reportaron a las autoridades sobre un cuerpo que se encontraba tirado cerca de la carretera estatal Los Mochis-Choix.

Las autoridades estatales y federales no han emitido información al respecto; sin embargo, se presume que la pareja sentimental de “El Chuta” fue la encargada de confirmar que se trataba de él.

El área en donde fue localizado el cuerpo sin vida fue acordonada por las autoridades; y se apunta que el cuerpo presentó evidentes señales de una muerte con el uso de violencia, pues tenía varios impactos de arma de fuego.

Letras de Charay, Sinaloa ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Jesús Omar Ibarra Félix, ‘El Chuta’?

Jesús Omar Ibarra Félix, “El Chuta” fue señalado recientemente por autoridades estadounidenses como un presunto “jefe del violento Cártel de Sinaloa en México”, por lo que se le adjudicaban cargos relacionados con narcotráfico, armas de fuego y “apoyo material al terrorismo.”

“El Chuta” era el presunto líder de una célula criminal conocida como las Fuerzas Especiales de Chuta (FECH), de acuerdo con la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois de Estados Unidos.

El jurado federal de Chicago señaló; en febrero de 2026, a Ibarra Félix por presuntamente haber participado “en conflictor armados en nombre de la facción Guzmán del Cártel de Sinaloa.”

CASE UPDATE from @FBIWFO: Alleged Sinaloa Cartel Boss Indicted on Drug, Firearm, and Terrorism Charges



A federal grand jury in Chicago has indicted an alleged boss of the violent Sinaloa Cartel in Mexico on drug, firearm, and material support of terrorism charges. According to… pic.twitter.com/dSWshl2Qzg — FBI (@FBI) March 5, 2026

Presuntamente el grupo FECH brindó seguridad armada a los cuatro hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quienes son conocidos como “Los Chapitos” y fueron los sucesores del capo luego de que este fuera arrestado en 2016.

“La acusación formal alega que, entre 2016 y 2026, Ibarra Félix suministró ametralladoras a los Chapitos y conspiró con ellos y otros para importar metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos desde México” señala el comunicado.

De acuerdo con el documento del Tribunal de Distrito, Ibarra Félix presuntamente “conspiró con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, José Ángel Canobbio, Fausto Isidro Meza Flores, Dámaso López Serrano, y con otros conocidos y desconocidos. ”

Federal indictment unsealed in Chicago charges Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta,” with terrorism-related offenses, drug trafficking, and firearms violations.



According to the U.S. Department of Justice announcement, the 49-year-old from Los Mochis, Mexico , currently a… pic.twitter.com/1cN69ov6TD — Cartel Watch (@CartelWatchNet) March 3, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.