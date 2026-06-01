Con ‘Sinaloa: La Fiesta del Mundial’, se promocionará turísticamente al estado durante el Mundial 2026.

A través del programa “Sinaloa: La Fiesta del Mundial” que fue presentado hoy, el estado será promocionado para atraer turistas y conozcan la gran riqueza cultural y gastronómica de nuestro estado, así como sus Pueblos Mágicos y demás atractivos y destinos turísticos, durante la celebración del Mundial de Futbol 2026.

México será sede de esta justa deportiva junto con Estados Unidos de América y Canadá a partir del 11 de junio, y representa una oportunidad histórica para mostrar los destinos turísticos más relevantes, incluyendo al estado de Sinaloa.

“Buscamos que esta fiesta mundialista llegue a todo Sinaloa, y que al mismo tiempo sirva para promover nuestra cultura, nuestra historia y gastronomía y todos los atractivos que nos distinguen”, dijo la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

Destacó que el turismo es una actividad fundamental para Sinaloa por su contribución a la economía, generación de empleos y el bienestar de miles de familias en distintas regiones del estado, por lo que promover a la entidad en esta coyuntura deportiva es una buena oportunidad de desarrollo.

“Es nuestra convicción fortalecer a Sinaloa como uno de los grandes destinos de México, impulsando un turismo responsable con actividades como este esquema que hoy presentamos. Queremos que México triunfe en la cancha y aprovecharlo para que Sinaloa gane presencia como un destino de clase mundial, mostrando todo lo que podemos ofrecer”, enfatizó Bonilla Valverde.

Invitan a conocer Sinaloa

Invitó a todas y todos los turistas que nos visiten a disfrutar el Mundial y conocer Sinaloa, y a las y los sinaloenses a que apoyemos a México y a Luis Romo, sinaloense que está en la Selección Nacional.

La Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, detalló en qué consiste Sinaloa: La Fiesta del Mundial.

“Es una estrategia integral para aprovechar este momento histórico deportivo y posicionar a Sinaloa como un destino atractivo para quienes visitarán las sedes mundialistas como son Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, que permita fortalecer a la actividad en beneficio no solo de la imagen del estado, también la economía de las empresas turísticas y de las y los sinaloenses que dependen del turismo”, dijo la funcionaria estatal.

Destacó que Sinaloa cuenta con gran conectividad área y terrestre que permitiría a visitantes extranjeros visitar rápidamente al estado desde las ciudades sede.

Señaló que, en conjunto con empresas turísticas de Mazatlán, Ahome, Culiacán y los municipios donde hay Pueblos Mágicos, como Cosalá, El Fuerte, Rosario, San Ignacio y Mocorito, asociaciones de hoteles, empresas transportistas, cámaras empresariales como Canirac, Codesin, asociaciones culturales y artesanales, y operadoras de aeropuertos, entre otros organismos, se ha dispuesto una estrategia basada en cinco ejes.

“Vamos a trabajar en cinco ejes estratégicos, como Experiencia mundialista, Promoción Turística, Gastronomía Sinaloense, Turismo de experiencia y Cultura e identidad, para abarcar todas las áreas de turismo y promocionar completamente a Sinaloa”, indicó Sosa Osuna.

Reveló que, en conjunto con los ayuntamientos de Pueblos Mágicos, la delegación de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Instituto Sinaloense del Deporte, Instituto Sinaloense de la Juventud y otras dependencias, se han dispuesto un sinnúmero de actividades deportivas, recreativas y culturales para disfrute de las y los sinaloenses durante el Mundial de Futbol.

Anuncian la construcción de 36 canchas deportivas

Con apoyo de SEDATU y su delegado en Sinaloa, Casimiro Zamora Valdez, se construirán 36 canchas deportivas en los Pueblos Mágicos, y de acuerdo con quienes tienen los derechos televisivos, se transmitirán públicamente los partidos de México contra Sudáfrica, el 11 de junio, y el 18 de junio, contra Corea, en El Fuerte.

Asimismo, a través de un esquema coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública que dirige el General Sinuhé Téllez López, con apoyo de dependencias municipales, estatales y federales, se brindará seguridad a las y los visitantes a los atractivos turísticos sinaloenses.

A la presentación de Sinaloa: La Fiesta del Mundial, acudieron también la presidenta de la Comisión de Turismo, la diputada Luz Verónica Avilés Rochín; los alcaldes de los Pueblos Mágicos: Gildardo Leyva Ortega, El Fuerte; Carla Corrales Corrales, Cosalá; Enrique Parra Melecio, Mocorito; Claudia Valdez Aguilar, Rosario, y Sayra Valverde, en representación del alcalde de San Ignacio, Luis Fernando Loaiza.

También la alcaldesa de Culiacán, Ana Mirian Ramos Villarreal; Alí René Zamudio, en representación de la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios; Sergio Romero y Edna Gutiérrez, de la Asociación de Hoteles y Moteles de Mazatlán; José Ramón Manguart, de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas; Rafael Lizárraga Favela, director del Gran Acuario Mazatlán.

Hugo Moreno, de Codesin Zona Centro; Karla García Beltrán, de Canirac Culiacán; Sergio Rosas, de Canirac Mazatlán; Servando Rojo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia; el director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Saúl Gerardo Meza; el titular del Instituto Sinaloense del Deporte, Armando Camacho Aguilar, entre otras personalidades.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR