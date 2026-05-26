Sinaloa obtiene segundo lugar en el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2026.

Por segundo año consecutivo, Sinaloa obtuvo el 2º. Lugar nacional del Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF 2026), medición de la consultora ARegional, que evalúa la apertura y disponibilidad de información sobre el uso de los recursos públicos del sector salud en los 32 estados del país.

Con un resultado de 93.35 puntos de un máximo de 100, el Gobierno del Estado de Sinaloa se confirma como una administración ordenada y de alto sentido social, al consolidar un manejo responsable y eficaz del presupuesto destinado al cuidado de la salud de las y los sinaloenses.

Con respecto a los resultados del ITGSEF 2025 en la que se obtuvo 84.08 puntos, Sinaloa avanzó 9.27 puntos, lo que reitera el compromiso institucional de la administración estatal con la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, fortalece el esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y el sector salud del Estado, integrado por la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud de Sinaloa y el Hospital Civil de Culiacán, por poner a disposición de la ciudadanía información clara y accesible.

La evaluación consideró revisiones al ejercicio 2025 y parte del 2026 en los portales de salud estatales; además de Sinaloa destacaron como estados transparentes Jalisco, Querétaro y Guanajuato. El promedio nacional fue de 37.86 puntos.

La metodología del ITGSEF 2026 consta de cuatro etapas: desarrollo metodológico, verificación del acceso a la información, análisis de datos y difusión de resultados. Su objetivo es fortalecer la transparencia y desalentar prácticas de opacidad en la gestión de recursos públicos destinados para la salud.

ARegional, coordinadora del Índice, es una empresa especializada en análisis económico y finanzas públicas estatales y municipales, que anualmente elabora esta medición como herramienta clave para mejorar la rendición de cuentas en el país.

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JVR