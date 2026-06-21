AMLO teme a lo que ‘El Mayo’ Zambada pueda contar a Estados Unidos: exembajador Ken Salazar

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, y el expresidente AMLO.

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostiene que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mostró preocupación ante lo que pudiera contar a las autoridades estadounidenses Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

Según el exdiplomático, lo anterior le fue revelado por un empresario cercano al exmandatario mexicano, al que identifica únicamente como “El Susurrador”, según refiere en su libro de memorias Borderlands: My Fight for an Inclusive America, cuya publicación está prevista para julio y al que tuvo acceso el periódico Reforma.

Salazar afirma que “El Susurrador” mantenía una relación de confianza con el tabasqueño, y solía compartirle impresiones informales sobre su percepción del vínculo bilateral entre México y Estados Unidos. Sin embargo, asegura que la conversación que sostuvieron a finales de agosto de 2024 tuvo un tono distinto.

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“AMLO es un hombre diferente”, le habría advertido el empresario. “No puede soltar el poder. Está muy preocupado por la información que Estados Unidos pueda obtener de ‘El Mayo’”.

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, detenidos en Estados Unidos. ı Foto: Especial

Relación con AMLO se enfrió tras captura de “El Mayo”

“El Mayo” Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024, cuando fue trasladado a territorio estadounidense por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien igualmente fue capturado. La aprehensión de ambos narcotraficantes tomó por sorpresa a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, según Salazar.

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

El libro también describe el deterioro de la relación entre Ken Salazar y Andrés Manuel López Obrador durante los últimos meses del sexenio. Aunque el exfuncionario estadounidense afirma haber construido una relación de trabajo con el exmandatario, sostiene que la comunicación se enfrió tras la captura de “El Mayo” Zambada y después de que expresara públicamente críticas a la propuesta de reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno mexicano.

“Le escribí varias notas privadas a AMLO expresando mis preocupaciones y sugiriendo alternativas a su reforma judicial. Pero al igual que mis otras comunicaciones de ese tiempo, estas quedaron sin respuesta”, escribe el exembajador.

Asimismo, recuerda que durante su conferencia matutina del 23 de agosto de 2024, López Obrador lo señaló públicamente por considerar que sus comentarios representaban “una acción inaceptable de injerencia”.

El expresidente AMLO en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. ı Foto: Especial.

Ken Salazar concluyó oficialmente su gestión como embajador de Estados Unidos en México el 7 de enero de 2025. Su libro, bajo el sello editorial BenBella Books, saldrá a la venta el próximo 28 de julio.

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cehr