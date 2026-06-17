Estados Unidos buscaría negociar un acuerdo de culpabilidad con Rafael Caro Quintero

El gobierno de Estados Unidos estaría buscando un acuerdo con la defensa del narcotraficante Rafael Caro Quintero para evitar el juicio programado por el juez federal Frederic Block para marzo de 2027.

Sin embargo, no se ha concretado ningún acuerdo para cambiar la declaración de “no culpable” del capo de 73 años, quien enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y es acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, en 1985.

El “narco de narcos” compareció este miércoles ante el juez Block en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, como parte del proceso que terminaría con un eventual juicio en el que el cofundador del Cártel de Guadalajara podría ser condenado a cadena perpetua.

“Estamos en medio de discusiones sobre un posible acuerdo de culpabilidad [de Rafael Caro Quintero] pero no hay resultados todavía. Nosotros no hemos hecho algún ofrecimiento ni hay un trato cerrado. Pensamos que estás discusiones continuarán durante todo el verano”, declaró el fiscal en jefe, Francisco Navarro, de acuerdo con el periodista Arturo Ángel, quien informó que la próxima cita judicial será el 1 de octubre.

Rafael Caro Quintero a su llegada a Estados Unidos, en 2025. ı Foto: tomada de X: @adn40.

Rafael Caro Quintero se declaró “no culpable” tras ser entregado a EU

El 28 de febrero de 2025, durante su primera comparecencia, Caro Quintero se declaró “no culpable” de los cargos en su contra, entre ellos liderar una organización criminal continua, conspiración para cometer asesinato, distribución internacional de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

Caro Quintero fue trasladado por el Gobierno de México a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 durante un operativo en el cual también fueron entregados otros 28 hombres señalados como líderes criminales.

Rafael Caro Quintero, originario de Badiraguato, Sinaloa, fue cofundador del Cártel de Guadalajara, organización delictiva que traficó marihuana en los años ochenta.

El llamado “narco de narcos” permanece encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por su sigla en inglés) de Brooklyn, donde también se encuentran otros presos ​​de alto perfil, entre ellos Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

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cehr