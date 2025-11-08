‘Amistosa y fructífera’, reunión Sheinbaum - Macron, aseguran Gobiernos de Francia y México

La presidencia de Francia aseguró que la reunión entre el presidente de este país, Emmanuel Macron, y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, fue “amistosa y fructífera”, pues de ella derivaron diversos acuerdos de colaboración, así como el compromiso de seguir estrechando lazos.

A través de una declaración conjunta de ambos mandatarios, publicada por la presidencia francesa, el país europeo destacó que esta reunión sirvió para que México y Francia reafirmaran “la amplitud y profundidad de la asociación estratégica que une a ambos países”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Emmanuel Macron, presidente de Francia. ı Foto: Reuters

Así, se destacó que ambos países “reafirmaron su voluntad de profundizar la cooperación sustentada en valores, principios e intereses comunes”.

Entre los valores compartidos que guiaron los diálogos entre Macron y Sheinbaum, destacaron “la igualdad entre mujeres y hombres”, la defensa de “los principios de la diplomacia feminista” y el llamado a “la resolución pacífica de los conflictos en el mundo”.

“Reconocieron la importancia crucial, dentro del programa de cooperación entre Francia y México, de los intercambios en los ámbitos de la cultura, la educación, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, en perspectiva de un desarrollo sostenible e inclusivo”, se lee en la declaración conjunta.

En el tema de cooperación internacional, se destacó que ambos países mantienen objetivos similares mediante los planes “Francia 2030” y “Plan México”, además del próximo relanzamiento del Consejo Estratégico Franco-Mexicano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en Palacio Nacional. ı Foto: Reuters

En el rubro cultural, remarcaron que el Códice Azcatitlán será expuesto en México, y el Código Boturini será expuesto en Francia, en el marco del 200 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Asimismo, acordaron continuar las actividades en curso del grupo binacional de expertos con el fin de desarrollar otras iniciativas de cooperación en el ámbito del patrimonio histórico y cultural”, se lee en el comunicado.

“Celebraron el programa de festejos por los 200 años de relaciones diplomáticas entre Francia y México, convencidos de que las actividades que se llevarán a cabo en todos los ámbitos marcarán el inicio de una nueva fase en la asociación estratégica entre ambos países”, concluye.

Finalmente, Emmanuel Macron invitó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, a visitar Francia en 2026.

