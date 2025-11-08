Seguiremos fortaleciendo relación entre México y Francia basada en el respeto mutuo: Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, publicó un mensaje de despedida para finalizar su visita a México, en el cual aseguró que su país y el nuestro seguirán “fortaleciendo la relación”, la cual, dijo, está “basada en la amistad y el respeto mutuo”.

A través de sus redes sociales, Macron replicó una publicación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en donde resumió la visita del mandatario francés. A ésta, el líder europeo respondió con un agradecimiento a su homóloga mexicana.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Emmanuel Macron, presidente de Francia. ı Foto: Reuters

Además, Macron destacó que continuará estrechando lazos entre Francia y México, basados en la amistad y el respeto mutuo.

“Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París para seguir fortaleciendo la relación entre México y Francia, basada en la amistad y el respeto mutuo”, escribió Macron en redes sociales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en Palacio Nacional. ı Foto: Reuters

Ayer, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, tuvieron una reunión bilateral en Palacio Nacional. Esta fue la primera reunión oficial entre ellos desde que Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024.

Durante el encuentro, se abordaron temas importantes como la cooperación económica, comercial, científica, cultural y de innovación entre ambos países.

Un punto destacado fue el acuerdo para el intercambio temporal de los códices Azcatitlán y Boturini, que estarán exhibidos respectivamente en México y Francia el próximo año, como un reconocimiento a la memoria histórica e identidad indígena de ambas naciones.

Además, se firmaron convenios en áreas como ciencia, cultura, diplomacia, derechos de las mujeres, medio ambiente y movilidad académica. También hubo un compromiso conjunto para avanzar en la cooperación frente a retos globales, incluyendo la lucha contra el narcotráfico.

“Agradecemos la visita del presidente de la República Francesa, @EmmanuelMacron. Hoy reafirmamos la buena relación de respeto e igualdad con un acto de gran significado cultural e histórico: el intercambio para exhibir el Códice Azcatitlán en México y el Códice Boturini en Francia”, escribió, a propósito, Claudia Sheinbaum en redes sociales.

