Claudia recibe a Macron en “nueva etapa” de relación México-Francia

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió ayer a su homólogo francés, Emmanuel Macron, con quien acordó la exhibición recíproca de los códices Azcatitlán y Boturini en el núcleo simbólico de la “nueva etapa” de la relación bilateral con Francia, al subrayar que ambos manuscritos prehispánicos representan “la memoria viva” del país y un acto de reconocimiento histórico.

En conferencia de prensa conjunta, el presidente Macron anunció que el Códice Azcatitlán —un manuscrito mexica en poder de Francia— se va exhibir en México en 2026, en el marco del bicentenario de la relación entre ambos países.

“Iniciamos hoy un nuevo capítulo de nuestra alianza estratégica que exige y queremos que sea todavía más global. (Es) una nueva dinámica en la cooperación cultural y científica. (Estamos comprometidos en construir) una alianza más robusta, duradera y resiliente”, dijo.

El Dato: En el encuentro con empresarios, estuvieron presentes los de Grupo Carso, Bimbo, CCE, Ternium, Concamin, Comce, Safran, Alstom y Forvia, entre otros.

Sheinbaum explicó que, en este marco, el Códice Boturini --que contiene la tira de la peregrinación de los aztecas-- se exhibirá en Francia, pues ambos documentos “son fundamentales en la relación entre Europa y México. Representan la memoria viva para México de nuestra historia, la voz escrita de nuestros pasados y la raíz profunda de nuestra identidad”.

Ambos mandatarios firmaron diversos acuerdos de cooperación bilateral, enfocados en los ámbitos científico, cultural y de diplomacia, tras sostener una serie de reuniones de con funcionarios y empresarios de ambos países en Palacio Nacional.

El Presidente galo subrayó que su país mantiene una postura de respeto absoluto a la soberanía de todas las naciones y el derecho internacional, en referencia a los recientes bombardeos de Estados Unidos a embarcaciones en el mar Caribe y en aguas del Pacífico, una postura que comparte con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Con respecto a algunos bombardeos norteamericanos, solamente voy a decir que Francia respeta la soberanía de todo Estado y que la lucha contra los narcotraficantes nos une a todos, como ya lo dijimos con la señora Presidenta”, expresó durante una conferencia conjunta tras su visita a México.

Macron agregó que Francia y México trabajan en un marco de cooperación reforzada en materia aduanal y de seguridad, especialmente para combatir el tráfico de drogas y fortalecer los mecanismos de intercambio de información.

“Podemos luchar contra el narcotráfico y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas. Pero la soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente”, enfatizó.

Por su parte, la Presidenta Sheinbaum anunció que el próximo martes presentará el Informe de Seguridad, que incluirá los resultados y avances alcanzados durante un año y un mes de su administración: “Colaboramos con distintos países del mundo, en particular con Francia, y siempre estamos atentos a la seguridad de nuestro país con una estrategia integral”.

En el terreno económico, Macron anunció la reactivación del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, con el objetivo de ampliar las inversiones bilaterales. Francia cuenta actualmente con 700 empresas operando en México, que generan 180 mil empleos directos y 700 mil indirectos: “Queremos que estas cifras aumenten todavía más”.

Las inversiones francesas se enfocarán en los sectores aeronáutico, ferroviario, energético y de innovación tecnológica, áreas que forman parte de las prioridades del Plan México. El comercio bilateral entre ambos países alcanzó seis mil 800 millones de euros en 2024, cifra que ambas partes esperan incrementar mediante nuevos acuerdos de cooperación.

Sheinbaum estuvo acompañada por funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores; Economía; Cultura; Hacienda y Ciencia, Tecnología e Innovación, además de la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez, y representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Momentos antes la Presidenta Sheinbaum recibió a su homólogo de Francia en Palacio Nacional, y tras escuchar los himnos nacionales de ambos países en una breve ceremonia, los mandatarios se reunieron en privado con empresarios de las dos naciones.

La visita de Macron se realiza en el marco del 200 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, en el cual están programadas diversas actividades. El último encuentro que tuvieron ambos mandatarios fue el pasado 18 de noviembre de 2024, en Brasil, en el marco de la reunión del G20, organización multilateral que agrupa a las 20 economías más importantes del mundo.

Por la noche el presidente francés, resaltó su visita a México a través de su cuenta de X: “Gracias, querida Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, por su cálida bienvenida en la Ciudad de México. México es un país amigo y un socio estratégico de Francia. Más de 60 años después de la visita del General de Gaulle, seguimos escribiendo nuevos capítulos de nuestra larga y rica historia”.

Fortalecen lazos

Entre los acuerdos alcanzados por ambas naciones destacan:

Reactivación del Consejo Estratégico Franco Mexicano para ampliar las inversiones bilaterales.

Traslados temporales recíprocos y simultáneos para que en México se exhiba el Códice Azcatitlán, y el Códice Boturini, en Francia.

Pactos en materia cultural y cinematográfica, así como acciones específicas para la preservación del patrimonio compartido.

Proyectos en medio ambiente, derechos de las mujeres y movilidad académica entre estudiantes mexicanos y franceses.

Alista plan de formación tecnológica para jóvenes

› Por Claudia Arellano

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año no hubo un recorte en el presupuesto educativo para ninguna universidad del país, y anunció un plan de formación tecnológica para jóvenes mexicanos en colaboración con empresas nacionales e internacionales del sector digital.

En conferencia de prensa, la mandataria destacó que hubo una ampliación en el presupuesto para educación, además de que su Gobierno ha establecido alianzas con diversas compañías de tecnología globales y nacionales, interesadas en contratar talento joven especializado en inteligencia artificial, manejo de datos y servicios en la nube.

La Presidenta aseguró que la visión del Gobierno federal es garantizar que todos los jóvenes interesados en desarrollar habilidades tecnológicas puedan hacerlo sin barreras económicas.

“Queremos que las y los jóvenes de México puedan especializarse en los temas del futuro: inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad. Que nadie se quede atrás”, afirmó.

Informó que, como parte de esta estrategia, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) ofrecerá, a partir de enero de 2026, un curso gratuito para 10 mil jóvenes, quienes recibirán certificaciones avaladas por empresas líderes en tecnología.

Y confirmó que todos los contenidos formativos quedarán disponibles en la plataforma SaberesMX, donde cualquier persona podrá acceder de manera gratuita a los materiales, cursos en línea y evaluaciones para obtener su certificación.

“Se tiene la opción de certificarse a través de estas múltiples empresas tecnológicas”, explicó la Presidenta, destacando que el programa busca abrir oportunidades laborales en sectores de alta demanda.

Afirmó que el objetivo es impulsar el desarrollo tecnológico desde la educación básica hasta la profesional, fomentando vocaciones científicas entre niñas, niños y jóvenes.

“México no puede quedarse atrás en el desarrollo tecnológico global; debemos entrar con fuerza desde las nuevas generaciones”, dijo la mandataria, quien aseguró que con esta iniciativa, el gobierno federal busca fortalecer la formación digital de la juventud mexicana y consolidar al país como un referente en innovación y talento tecnológico en América Latina.