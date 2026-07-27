Filtran video en el que Jaime Bonilla lanza amenaza contra Marina del Pilar: ‘Le voy a romper su mad***’

Filtran video en el que Jaime Bonilla lanza amenaza contra Marina del Pilar.

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, lanzó una amenaza directa en contra de la actual gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila, al afirmar que “le voy a romper su mad*** a Marina, todo el tiempo que tenga yo de vida”.

La nueva amenaza salió a la luz tras la difusión de un video dado a conocer por el periodista Luis Chaparro, en la cual el político del PT manifiesta de manera explícita su intención de agredir a la titular del Ejecutivo estatal debido a un conflicto económico y contractual.

En el material grabado durante una reunión privada, se observa a Jaime Bonilla pronunciar expresiones contundentes contra la mandataria, asegurando que arremeterá en su contra de forma permanente.

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“No hay nada con Fisamex”

Según la información difundida por el periodista, la confrontación entre ambos personajes se originó de la polémica contratación de la empresa Fisamex, durante la administración de Bonilla y los reclamos posteriores sobre el destino de dichos recursos.

“No hay nada con Fisamex”, aseguró el exgobernador en el video publicado en las redes sociales.

En el video, el exgobernador vertió críticas severas hacia la administración encabezada por Ávila y hacia sus excolaboradores; Bonilla sostuvo que las autoridades estatales han enviado auditorías a la totalidad de los exfuncionarios que trabajaron durante su gestión.

“A todos mis funcionarios les he mandado a la auditoría”, indicó el exmandatario.

🚨El periodista Luis Chaparro (@LuisKuryaki) publicó un video en el que el exgobernador Jaime Bonilla lanza una fuerte amenaza contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila, al afirmar: “Le voy a romper su madre a Marina, todo el tiempo que tenga yo de vida”.



De acuerdo con la… — Azucena Uresti (@azucenau) July 27, 2026

El exgobernador cuestionó asimismo el desempeño político y las obras del partido Morena, al sostener que dicha corriente no ha construido infraestructura ni logrado avances significativos.

A la par de sus descalificaciones hacia la gestión gubernamental, Bonilla reiteró su postura de continuar con los señalamientos públicos y de confrontar a la administración estatal sin temor a las consecuencias políticas o legales.

Relación Jaime Bonilla - Marina del Pilar

Las declaraciones de Bonilla formaron parte de una serie de fricciones y acusaciones mutuas que han marcado la relación política entre los dos.

Entre los antecedentes inmediatos de este conflicto destacan diversos señalamientos a Marina del Pilar por presuntos nexos con la delincuencia organizada, filtraciones de audios sucedidas en julio de 2026 y disputas por el control de la representación partidista en la demarcación.

La pugna entre Ávila y Bonilla ha derivado previamente en instancias legales y de arbitraje público; el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California, a la par de diversas autoridades en materia electoral, ha emitido resoluciones y sanciones formales en contra del exgobernador al determinar que incurrió en actos constitutivos de violencia política de género en perjuicio de la gobernadora.

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JVR