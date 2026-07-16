‘Se oye muy difícil’: Kenia López cuestiona explicación de Marina del Pilar sobre Bonilla

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, puso en duda la versión de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sobre el señalamiento de que el exgobernador Jaime Bonilla le habría tendido una trampa, al considerar “muy difícil” creer que haya seguido una recomendación de alguien que públicamente la había acusado y confrontado.

En conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre el intercambio de declaraciones entre ambos políticos de Morena, la legisladora recordó que, durante el sexenio pasado, Bonilla, entonces senador, lanzó fuertes críticas contra la mandataria bajacaliforniana desde la tribuna del Senado.

“Fue un video durísimo con unas expresiones del entonces senador (Jaime) Bonilla en contra de la gobernadora Marina del Pilar. Todos en el Senado recordamos que fue impactante escucharlos”, afirmó.

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

López Rabadán señaló que, a partir de esos antecedentes, resulta poco creíble que la gobernadora aceptara una recomendación del exmandatario estatal.

“Se ve muy complejo pensar que el senador Bonilla, formando parte de tu grupo ideológico y siendo de la misma vertiente partidista, se refirió así de ti y luego te haga una recomendación de un abogado y tú le hagas caso”, expresó.

Incluso, al insistírsele si la explicación de Marina del Pilar le parecía inverosímil, respondió: “Se oye muy difícil, cuando menos desde una reflexión personal. No creo que alguien que tiene una referencia pública tan dura y que además te hace acusaciones directas y frontales, luego te haga una recomendación y tú le hagas caso”.

La diputada evitó pronunciarse sobre el conflicto interno de Morena, aunque hizo un llamado para que la confrontación no afecte a los habitantes de Baja California.

“Ojalá que en medio de esta discusión no se siga dañando a las familias de Baja California; que esta discusión entre el exgobernador y la gobernadora no ponga en riesgo la seguridad de Baja California y, si me permiten, incluso del país”, sostuvo.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California ı Foto: Cortesía

Sobre piloto que llevó a “El Mayo” a EU

En otro tema, López Rabadán calificó como un “lamentable error” que las autoridades mexicanas no identificaran al piloto relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada cuando estuvo bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR).

Consideró indispensable esclarecer quiénes fueron los funcionarios responsables del procedimiento y deslindar responsabilidades.

“Hay que saber quién, qué autoridad, qué cargo tenía quien lo tuvo frente a sí. Si teniendo al posible delincuente en tus manos, bajo tu custodia, ni siquiera lo sabes, ya qué podemos esperar de una investigación de alto alcance”, afirmó.

La legisladora sostuvo que la FGR debe ofrecer una explicación puntual sobre lo ocurrido y determinar si hubo responsabilidad por acción u omisión de los servidores públicos involucrados, a fin de evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

“Lo más objetivo es saber quién, qué autoridad y con qué cargo intervino en ese procedimiento”, concluyó.

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LMCT