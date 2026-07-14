PAN exige renuncia de Marina del Pilar tras audio filtrado

El senador del PAN, Mario Vázquez, exigió la renuncia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, al considerar que el audio filtrado en el que presuntamente ofrece información a autoridades de Estados Unidos confirma un problema de fondo en su administración y amerita una investigación sin protección política.

El legislador afirmó que desde hace meses existían señalamientos sobre presuntos vínculos de la mandataria estatal con actividades delictivas y sostuvo que la grabación refuerza esas sospechas.

“El audio filtrado nos muestra que sí hay un problema en el gobierno del estado de Baja California, que Marina del Pilar sí está temerosa y que ofrece el apoyo a las autoridades norteamericanas con tal de lograr algunas concesiones personales”, declaró.

El senador Mario Vázquez acusó a la gobernadora Marina de cometer traición a la patria, tras la difusión de audios donde ofrece informa del gabinete de seguridad a supuestas autoridades estadounidenses. Pide investigación sobre las actividades que intenta ocultar. pic.twitter.com/fv9IxyBq6D — Angel Gallegos (@gallegoso) July 14, 2026

Vázquez acusó además al gobierno federal de minimizar el caso y contrastó el trato que, dijo, recibió anteriormente la gobernadora de Chihuahua.

“Aquí sí se avizora una traición a la patria al ofrecer la propia gobernadora información a autoridades extranjeras respecto de lo que está pasando en el país en materia de seguridad pública. Solo para salvarse ella”, afirmó.

Ante este escenario, consideró que Marina del Pilar debe dejar el cargo para permitir que las investigaciones avancen sin interferencias.

“Sí, por supuesto, ya debe renunciar y dejar totalmente libres a las instancias de investigación, a la fiscalía local y a la federal, para que se pueda investigar qué es lo que ella está ocultando”, sostuvo.

El senador panista también vinculó este caso con las acusaciones que pesan contra funcionarios de Morena en Sinaloa y reiteró que el gobierno federal debe actuar.

“No pueden burlarse así de México. Tiene que actuar el gobierno mexicano y la Fiscalía General de la República conforme a derecho, sin tomar en cuenta filiaciones político-partidistas”, señaló.

Incluso, insistió en que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses deben enfrentar el proceso judicial correspondiente.

“Tienen que presentarse o tiene el gobierno mexicano que entregarlos ante las instancias norteamericanas para que puedan correr el proceso y demuestren su inocencia”, expresó.

Mario Vázquez advirtió que la falta de acciones podría deteriorar la relación bilateral con Estados Unidos y afectar la confianza entre ambos países.

“Si el gobierno mexicano protege y no entrega a Rocha Moya, a Insunza y a los otros señalados, el gobierno norteamericano no tiene confianza en el gobierno mexicano”, dijo.

Los señalamientos contra la Gobernadora de Baja California @MarinadelPilar exigen respuestas inmediatas y una investigación a fondo.



El audio que se le atribuye abre dudas graves que deben investigarse con absoluta transparencia. Mientras se esclarecen los hechos, debe pedir… pic.twitter.com/y801AkReNQ — Acción Nacional (@AccionNacional) July 13, 2026

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MSL