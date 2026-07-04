Familiares de capo, también objetivos de México: SSPC

Ficha de búsqueda contra El Abuelo emitida por Estados Unidos.

El hijo y el sobrino de Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, líder del grupo delincuencial Cárteles Unidos, también son objetivos por capturar para el Gobierno de México, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos los señalara como presuntos responsables del tráfico de drogas hacia aquel país.

Esta semana, un jurado federal apuntó a Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías, hijo y sobrino del capo, respectivamente, como altos líderes del grupo criminal al que se responsabiliza de controlar una red de distribución que va desde EU, hasta Europa y otros puntos del mundo, por lo que en caso de encontrarlos culpables y capturarlos, podrían enfrentar penas como la cadena perpetua.

Al plantearse este tema durante la conferencia presidencial, García Harfuch aclaró que ambas personas ya son investigadas por las autoridades mexicanas y cuentan con órdenes de aprehensión dentro del territorio nacional.

Comentó que en caso de que la administración estadounidense solicite la extradición de estos dos presuntos delincuentes, sólo significará un fortalecimiento a las indagatorias que ya se abrieron en el país.

“Las dos personas que usted comenta ya tienen orden de aprehensión aquí, en nuestro país. Ahora, Estados Unidos está notificándolo. Lo único que se hace es: si en algún momento solicitan la extradición, pues nada más se fortalecen las investigaciones que se tienen aquí, porque aquí ya hay investigaciones en curso”, señaló el funcionario.

Afirmó que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, así como autoridades estatales, han mantenido operaciones constantes contra este grupo delincuencial.

“Ha habido operaciones constantes por parte del Ejército, de la Marina, del propio gobierno estatal, en contra de este grupo criminal y, por supuesto, son objetivos también prioritarios donde estamos buscando su detención”, dijo.