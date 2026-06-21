SSPC detecta aplicaciones falsas de transmisiones de juegos que acceden a datos sensibles

Previo a que se dera inicio al Mundial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló y emitió una serie de recomendaciones sobre aplicaciones no oficales que podrían acceder a datos sensibles.

De acuerdo con la la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, y la Policía Cibernética SSPC, algunas aplicasiones falsas que ofrecen la emisión de los partidos del mundial podrían robar la información sensible de los usuarios.

Debido a la alta demanda de las personas para poder disfrutar del torneo de futbol mundialista, algunas aplicaciones falsas podrían ser la herramienta ideal que algunos ciberdelincuentes utilizan para incluso instalar softwares maliciosos.

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Autoridades federales y locales emiten recomendaciones para evitar fraudes mediante apps falsas para ver partidos de fútbol durante la #CopaMundial ⚽. https://t.co/DvdmwgPdLF pic.twitter.com/0mk8VpTcx9 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 20, 2026

La SSPC señaló que dichas aplicaciones contienen una imitación de “logotipos, nombres y elementos visuales asociados a plataformas oficiales”, por lo que podrían engañar facilmente a las y los usuarios.

Estas aplicaciones falsas “solicitan permisos excesivos, como acceso a contactos, archivos, cámara, micrófono o funciones del sistema, lo que representa un riesgo para la seguridad digital de las personas usuarias.”

¿Cómo detectar aplicaciones falsas y qué hacer?

Las aplicaciones falsas o maliciosas suelen compartirse por medio de enlaces distribuídos en redes sociales, por vía SMS, en páginas no verificadas, o tiendas de aplicaciones no oficiales.

Además de solicitar permisos excesitos, estas aplicaciones también despliegan publicidad engañosa que redirige a “sitios maliciosos para cometer otros fraudes.”, por lo que las recomendaciones para evitar fraudes son las siguientes:

Fomenta el uso seguro de aplicaciones móviles para prevenir fraudes derivados de la descarga de software fraudulento o malicioso. https://t.co/SIXAsWGzro pic.twitter.com/CXAPsQCApQ — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 20, 2026

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales

Evitar acceder a enlaces de terceros o sitios no verificados

Verificar la autenticidad del desarrollador, así como las calificaciones y comentarios de otros usuarios antes de instalar cualquier aplicación.

Desconfiar de aplicaciones que prometan acceso gratuito a transmisiones exclusivas o de paga

Evitar otorgar permisos innecesarios, como acceso a contactos, cámara, micrófono o archivos personales

Mantener actualizado el sistema operativo y contar con herramientas de eguridad que permitan detectar y bloquear amenazas

No ingresar datos personales, bancarios o contraseñas en plataformas sospechosas

Evitar descargar archivos o aplicaciones compartidas a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea

Eliminar aplicaciones que ya no se utilicen

Utilizar contraseñas seguras y contar con verificación en dos pasos

Estar pendiente del funcionamiento del dispositivo y comportamientos inusuales

Fomenta la correcta navegación de las redes sociales. https://t.co/7Zq5NLBVXV pic.twitter.com/JJseyygxms — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 21, 2026

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