Relevante golpe al CDS

Relevante, nos comentan, la detención de 28 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa —entre los cuales figuran dos mujeres— que se dio en Mazatlán el viernes pasado, pero que se conoció ayer. La acción, se ha informado, fue llevada a cabo por elementos de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano, durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre. De acuerdo con el reporte de las comandancias de la Tercera Región Militar, la Novena Zona Militar y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa los elementos federales aseguraron un inmueble, 15 armas de fuego largas, 94 cargadores, dos mil 964 cartuchos de diversos calibres y equipo táctico diverso, lo cual, junto con los detenidos, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán. Los golpes a la organización delictiva actualmente dividida en dos facciones se han venido sucediendo y representan una respuesta a hechos de violencia de alto impacto ocurridos en días pasados, nos aseguran.