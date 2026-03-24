Hackean Crunchyroll y filtran datos de usuarios

El servicio de streaming de anime más grande y famoso del mundo, Crunchyroll, ha sido hackeado. La noticia ha sorprendido a los millones de usuarios de la plataforma, pues se habrían filtrado más de 100 GB de datos de clientes.

La información filtrada tras el hackeo de Crunchyroll incluye información sensible como tarjetas de crédito y otros datos personales de los usuarios, según reportes de Hackmanac.

¡HACKEARON A CRUNCHYROLL!



Se informa que Crunchyroll sufrió una grave filtración de datos.



• La filtración ocurrió el 12 de Marzo de 2026 y el atacante logró obtener 100 GB de datos personales como Direcciones IP, correos electrónico, Información de tarjetas de crédito, etc.… pic.twitter.com/mGGwrlkAFb — Animetrends (@AnimetrendsLA) March 23, 2026

El ataque surgió a través de un phishing a sus empleados en Telus Digital, una de las compañías que la plataforma tiene externalizadas en India. Tras esto, se produjo una infección de malware en una de las estaciones de trabajo de la compañía, lo que permitió a los atacantes obtener credenciales de Okta, y acceso directo al entorno interno de Crunchyroll.

Como resultado, se robaron más de 100 GB de datos confidenciales, incluyendo correos electrónicos, direcciones IP, análisis de clientes y posiblemente información parcial de tarjetas de crédito. El robo de la información podría ser utilizado para futuras campañas de phishing más específicas.

¿Cómo protegerte si tenías cuenta de Crunchyroll?

Hasta el momento, la empresa no ha anunciado el cierre de cuentas ni la suspensión del servicio, por lo que los usuarios podrán seguir utilizando la plataforma con normalidad, pero expertos recomiendan tomar medidas de seguridad inmediatas para evitar fraudes o accesos no autorizados. Estas son:

Cambiar tu contraseña inmediatamente

Revisa los dispositivos a los que tiene acceso tu cuenta

Activar la autentificación de dos pasos

Es recomendable revisar tus estados bancarios en los próximos días para detectar cualquier anomalía

Cuidado con cualquier correo electrónico de “Crunchyroll” (puede que no sea legítimo)

Cabe mencionar que no se ha confirmado el robo de la información de las tarjetas de crédito o si la filtración fue solo parcial. Se ha mencionado que si pagas a través de aplicaciones secundarias como App Store o Google Play, probablemente estás a salvo.

Por su parte, Crunchyroll ya investiga junto con expertos la filtración de información de sus usuarios. “Por el momento, creemos que la información se limita principalmente a datos de tickets de atención al cliente tras un incidente con un proveedor externo. No hemos encontrado evidencia de acceso continuo a los sistemas en relación con estas reclamaciones. Seguimos monitoreando la situación de cerca“, declararon.