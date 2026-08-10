Los horizontes de Grecia

Y fue la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien ayer rindió su primer informe de gobierno con la advertencia de que el Movimiento del Sombrero, del cual es la cabeza principal, no tiene previsto pactar con otros partidos ni anteponer intereses políticos en definiciones relevantes. “Este proyecto nació de las necesidades, de la inconformidad y de la voluntad de una sociedad que decidió organizarse, participar y exigir de una manera distinta para gobernar Uruapan. Este gobierno independiente nació de la gente, le pertenece a la gente y la única manera en que podrá permanecer será con su gente: jamás pactando con absolutamente nadie”, refirió Quiroz. Nos piden no perder de vista que en el evento estuvieron presentes el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y el senador por ese partido Luis Donaldo Colosio, aunque también pasó lista el morenista Emmanuel Reyes. Todos escucharon al público vitorear a la alcaldesa como próxima gobernadora de Michoacán, pero también oyeron cuando planteó que la causa de la justicia en el caso de su marido, Carlos Manzo, sigue abierta, antes de solidarizarse con las madres buscadoras. Ahí el dato.