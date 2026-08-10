Repunte de cáncer cervicouterino agiliza vacunación

LA ESCUELA Nacional de Ciencias Biológicas del IPN comprobó la eliminación del 100% del VPH, focalizado en el cérvix uterino al tratarse con terapia fotodinámica, en febrero de 2019.

Alrededor de 10 mil nuevos casos de cáncer cervicouterino se diagnostican cada año en México, mientras la campaña nacional contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) alcanzó la aplicación de un millón 950 mil 119 dosis entre septiembre de 2025 y el 15 de julio pasado, cerca del 80 por ciento de la meta fijada para inmunizar a 2.5 millones de personas.

La Secretaría de Salud (Ssa) concentró la aplicación en niñas y niños de quinto grado de primaria, población de 11 años no escolarizada, personas de entre 11 y 49 años que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), así como adolescentes incorporados a protocolos de atención por violencia sexual.

En 2024, México registró cuatro mil 646 muertes por cáncer cervicouterino. El 93 por ciento ocurrió en mujeres mayores de 35 años y fue la segunda causa de muerte por tumores malignos entre las de 20 a 59 años.

David Isla Ortiz, jefe del Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), señaló que 99 por ciento de los diagnósticos tiene relación con una infección persistente por VPH. El especialista destacó el avance de la inmunización como una de las principales herramientas para prevenir la enfermedad.

El INCan recibe alrededor de 400 pacientes cada año, mantiene bajo seguimiento a quienes concluyeron su tratamiento y a mujeres con recurrencia, mediante la atención de distintas especialidades oncológicas.

Innovaciones quirúrgicas han abierto opciones para pacientes en edad reproductiva con tumores en etapas iniciales. Entre ellas figura la cirugía preservadora de fertilidad, además de procedimientos menos radicales que permiten retirar la lesión sin elevar el riesgo oncológico.

Otra línea se concentra en detectar con mayor precisión a quienes presentan riesgo de desarrollar cáncer y mejorar la vigilancia posterior a su tratamiento. Investigadores del INCan estudian biopsia líquida y biomarcadores en sangre menstrual y periférica.

El especialista sostuvo que “el cáncer cervicouterino es una enfermedad que puede eliminarse como problema de salud pública si se refuerzan la prevención y la detección temprana”. También llamó a combatir la desinformación y los estigmas alrededor del VPH.