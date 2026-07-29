Legisladores de la 4T apoyan consulta

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ignacio Mier

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, rechazó adelantar que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias representen un mecanismo de censura y sostuvo que el proceso de consulta pública permitirá corregir, precisar y enriquecer el proyecto antes de su eventual aprobación.

Luego de que diversos sectores y partidos de oposición advirtieran que la propuesta podría limitar la libertad de expresión, el también coordinador de Morena en el Senado llamó a esperar la conclusión de la consulta y evitar juicios anticipados.

“No es la Biblia lo que se está consultando, es una propuesta”, afirmó al señalar que durante 20 días podrán participar medios de comunicación, especialistas, concesionarios, autoridades y cualquier persona interesada en el tema.

El legislador sostuvo que el documento aún puede modificarse y reconoció que podrían hacerse precisiones para garantizar plenamente la libertad de expresión.

🔴 “No es la Biblia lo que se está consultando”: Ignacio Mier, presidente de la Jucopo en el Senado, expresó que los lineamientos sobre los derechos de las audiencias se pueden enriquecer.



Pide esperar a que se termine la consulta y se obtenga un documento, que podría ser… pic.twitter.com/IwNHWxiiSB — Azucena Uresti (@azucenau) July 29, 2026

“Yo creo que sí, además estamos comprometidos en nuestro movimiento. Precisamente por eso se está realizando esta consulta; si no hubiera libertad, apertura y socialización de los documentos, no se hubiera iniciado”, expresó al ser cuestionado sobre la necesidad de realizar ajustes para evitar interpretaciones que pudieran derivar en restricciones.

El senador insistió en que el proyecto debe analizarse una vez que concluya el ejercicio de consulta pública.

“Hay que esperar que termine esta consulta y tener ya un documento que incluso todavía puede ser debatido”, señaló.

Frente a las críticas de la oposición, que ha advertido riesgos de censura y ha comparado la iniciativa con prácticas de regímenes autoritarios, Mier respondió que aún es prematuro emitir ese tipo de calificativos.

Ignacio Mier, durante conferencia de prensa ı Foto: Captura de pantalla

“No hay que dar tanto brinco estando el suelo tan parejo. Todavía ni empezado está, iniciando, y ya empezaron a negarlo”, declaró.

Respecto a las observaciones sobre conceptos considerados ambiguos, como quién determinará si la información difundida es objetiva, respondió que precisamente esos temas deberán discutirse durante el proceso de consulta. “De eso se trata la consulta”, dijo.

El morenista llamó a que el debate se desarrolle con prudencia y sostuvo que las conclusiones del proceso deberán surgir del diálogo entre autoridades, industria, especialistas y medios de comunicación.

🔴 Conferencia de prensa del presidente de la Junta de Coordinación Política, @NachoMierV. https://t.co/oL1TBShmHh — Senado de México (@senadomexicano) July 29, 2026

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LMCT