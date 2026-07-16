A fiscalía le toca aclarar salida de Lara

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que a ella no le corresponde emitir alguna valoración respecto a la salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia a la que, dijo, es a la que corresponde aclarar los motivos de la renuncia.

A seis meses de haber asumido el cargo, este 14 de julio se dio a conocer que Lara López dejaba el puesto como vocero y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes (FIAR), “por motivos personales” y no se dieron detalles sobre quién lo suplirá.

Consultada sobre este asunto en su conferencia, la mandataria federal señaló que la FGR es quien debe explicarlo. Al mostrarse reservada en el caso, mencionó que no le corresponde exponer las razones por las que el funcionario renunció: “Pero lo tiene que explicar la fiscal, no me corresponde a mí evaluar si esta persona, si Ulises tenía o… ¿Por qué razón salió de la fiscalía? Es un asunto de la fiscalía”.

Lara López fue designado en el cargo el 1 de enero de 2026 por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos y, desde entonces, una de sus principales encomiendas fue proporcionar información relevante de las acciones de la institución, como: detenciones, operativos y sobre los avances en averiguaciones de alta importancia pública.

Anterior a ello, Ulises Lara se desempeñó como representante de la FGR en el Estado de Morelos, donde colaboró desde mayo del año pasado; previamente, se desempeñó como titular interino de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras la salida de su entonces titular, Ernestina Godoy.