Ordena UNAM indagar sobre resultados de examen en línea

FRENTE a las suspicacias que se generaron por los resultados atípicos obtenidos por aspirantes que presentaron el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector Leonardo Lomelí ordenó el inicio de una revisión extraordinaria a los resultados.

Este fin de semana, la máxima casa de estudios dio a conocer los resultados de su examen, practicado esta vez totalmente en línea, en donde algunas licenciaturas de alta demanda tuvieron puntajes muy por encima del promedio que anteriormente registraban, lo cual generó sospechas acerca de trampas y otras estrategias cuestionables que pudieron ser cometidas por los aspirantes.

Por esta circunstancia, Lomelí Vanegas instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de selección, para que se cuente con información detallada del mismo y de los resultados que se obtuvieron.

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EL DATO: EN REDES se convocó a una marcha el 27 de julio, a las 11:00 horas, en la Biblioteca Central, para exigir que regrese la aplicación presencial del examen de admisión.

La medida se acompañará con la conformación de una comisión técnica, integrada por expertas y expertos universitarios en distintas disciplinas, para revisar el reporte, el procedimiento bajo el que se llevó a cabo la prueba y los resultados: “Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección”.

En un comunicado, añadió que se mantiene la atención a los aspirantes que no resultaron seleccionados, que piden una revisión de su examen o a quienes les fue cancelada su prueba. Sostuvo que cada uno ya cuenta con fecha y hora para recibir atención personal respecto al inconveniente manifestado.

“La UNAM dará a conocer los resultados a la brevedad y refrenda su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión”, refirió.